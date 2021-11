Super Green Pass, nuovo Decreto: cosa cambia/ Stop ai No Vax: tamponi, locali, stadi

NUOVO DECRETO SUL GREEN PASS

Già giovedì il Consiglio dei Ministri potrebbe dare il via libera al nuovo decreto per cambiare – o forse stravolgere – le regole anti-Covid in Italia: è sempre più probabile l’adozione di un “super Green Pass” che ponga limiti molto duri per chi non si è ancora vaccinato (circa 7,6 milioni i no vax nel nostro Paese) sopra i 12 anni.

«Sono ore molto delicate, stiamo valutando ulteriori scelte nell’interesse del Paese dentro questa battaglia ancora aperta contro il virus», ha detto ieri il Ministro della Salute Roberto Speranza preannunciando importanti decisioni tra oggi, domani (Cabina di regia) e giovedì appunto con il Cdm fissato. Il Governo Draghi ipotizza di chiudere l’accesso alle attività “non essenziali” ai non vaccinati: resta da capire se solo in zona arancione/rossa o se con un provvedimento tout court anche in zona bianca. Nel frattempo, in attesa di definire tutti i dettagli del nuovo provvedimento anti-Covid, è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza di Aifa e Ministero della Salute sull’anticipo della dose di richiamo (terza dose) non più a 6 ma a 5 mesi dalla seconda somministrazione di vaccino ricevuta.

ECCO IL SUPER GREEN PASS: LE NOVITÀ

Ecco qui di seguito nel dettaglio tutte le misure allo studio di Governo, Regioni e Cts circa le nuove norme da inserire nel cosiddetto “super Green Pass”:

COSA CAMBIA DI SICURO

– riduzione Green Pass da 12 a 9 mesi

– Controlli ingressi dall’estero dai Paesi con maggiori contagi (Germania, Austria, Slovenia)

– obbligo vaccinale terza dose per sanitari e lavoratori Rsa

COSA POTREBBE CAMBIARE

– lockdown per soli non vaccinati in zona arancione/rossa per attività non essenziali come cinema, teatri, stadi, discoteche, sci, palestre, piscine. Da valutare se estendere l’accesso per i soli vaccinati/guariti anche in zona bianca/gialla

– riduzione tempistiche tamponi: da 72 a 48 ore per il molecolare, da 48 a 24 per l’antigenico

– obbligo Green Pass sui mezzi pubblici (metro, bus, tram)

– obbligo vaccinale eventuali altre categorie legate al pubblico

– obbligo vaccinale “tout court” come adottato finora solo dall’Austria (dal 1 febbraio 2022)

Il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lo ha detto chiaramente stamane, interpellato a “Fatti e Misfatti” su Tgcom24: «le restrizioni che stiamo pensando saranno solo per non vaccinati. Potranno fare solo casa lavoro, non potranno andare al ristorante e al teatro. Statevene a casa tranquillamente a guardare la televisione».

GREEN PASS, COSA DICONO LE REGIONI

Tra le varie posizioni presentate ieri nel vertice con il Governo a Palazzo Chigi, le Regioni hanno mostrato anime diverse pur partendo dalla generale condivisione della necessità di non chiudere le attività nelle prossime settimane: dalla Calabria il neo-Presidente Occhiuto chiede un “super Green Pass” anche in zona bianca, mentre per Lombardia e Veneto (i leghisti Fontana e Zaia) l’importante è riuscire a premiare i vaccinati e produrre restrizioni ai no vax solo in zona arancione/rossa. Ha indirettamente risposto ieri sera il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa «Per chi decide di non vaccinarsi è giusto garantire il diritto al lavoro ed i diritti primari, ma se una persona non si vaccina è giusto che abbia qualche restrizione in più». Il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, nello spiegare come la propria regione rischia il giallo nei prossimi giorni, ha poi aggiunto, «Se fosse per i vaccinati ricoverati non rischieremmo minimamente la zona gialla. Così alcune regioni già ci vanno adesso, le altre regioni come noi rischiano tra qualche settimana la zona gialla se il contagio si diffonde e se aumentano i ricoveri. Nei reparti di terapia intensiva la gran parte dei ricoverati per Covid sia costituita da non vaccinati, benché il rapporto tra questi e i vaccinati in regione sia di 1 a 9».

