Superbonus 110%/ La finanziaria modificherà ancora il contributo, ecco come

Il Dl Aiuti Quater è stato approvato da parte del Senato e la Legge di Bilancio ha radicalmente modificato l’elargizione del Superbonus 110%. L’incentivo tuttavia potrebbe essere modificato ulteriormente dalla legge finanziaria. Ecco quali potrebbero essere gli elementi di novità.

Superbonus 110%: come cambia dal 2023

Per quanto riguarda la cessione dei crediti, il Dl Aiuti Quater ha fissato il limite a cinque cessioni, che possono essere portate avanti tra i soggetti qualificati a prendere in carico il credito. Infatti, inizialmente si era pensato di non porre alcuna soglia, poi si era valutato di non andare oltre alla quarta, finché non ci si è accordati sulle cinque. Per quanto riguarda la prima cessione, spiega Il Sole 24 Ore, questa non ha requisiti soggettivi, mentre le successive sì: tre sono ammesse verso assicurazioni, gruppi bancari e intermediari finanziari, mentre l’ultima potrà andare dalla banca verso il correntista (con partita Iva).

Superbonus 110%/ Chi potrà usufruire della proroga e a quali condizioni?

Superbonus 110%: la Cilas scade il 31 dicembre

Per quanto riguarda invece la Cilas, questa scadrà il 31 dicembre 2022. Entro la fine dell’anno, i condomini potranno usufruire del bonus nella misura piena del 110% e non del 90% come nel 2023. Tuttavia sono stati imposti dei limiti. Infatti, la Comunicazione potrà essere presentata a fine 2022 soltanto da coloro che hanno ricevuto il via libera per gli interventi da realizzare da parte dell’assemblea condominiale prima dello scorso 18 novembre, prima dell’entrata il Dl Aiuti Quater.

Bonus facciate 2022/ Entro quando completare i lavori per poterlo attenere?

Infine, per quanto riguarda la Sace, quest’ultima può concedere garanzie – in favore di banche, istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia – per finanziamenti in qualsiasi forma delle imprese che hanno sede in Italia e che sono attive nelle costruzioni o in interventi di edilizia “strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle aziende”.

LEGGI ANCHE:

Superbonus 110%/ Cosa sono quelli di legittimità e cosa si rischia

© RIPRODUZIONE RISERVATA