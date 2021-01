Superbonus 110%, online sito ufficiale/ Guida, faq e sezione per inviare domande

Il Governo ha lanciato un sito web dedicato al Superbonus 110%. Lo ha annunciato Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Conte II. «Un’importante novità per il #Superbonus al 110%: è attivo un sito web dedicato per ottenere tutte le informazioni su questa misura», ha scritto nel suo tweet. Poi ha indicato il sito ufficiale riservato alla misura, spiegando che lì sono riportate «tutte le indicazioni necessarie e potrete anche ricevere risposta alle vostre domande». Il sito presenta diverse sezioni, in primis una in cui i cittadini possono inviare le loro domande.

Ce n’è una per spiegare nel dettaglio cos’è il Superbonus 110%, così come quelle per i requisiti, come ottenerlo, una sezione specifica per i cittadini, l’altra per le imprese, quindi una guida con i documenti, ma non mancano neppure le Faq. C’è anche la presentazione del sottosegretario Riccardo Fraccaro, secondo cui il Superbonus 110% «è la chiave per la ripartenza green».

SUPERBONUS 110%, ONLINE SITO CON FAQ E DOMANDE

«Sono sinceramente orgoglioso di questa misura su cui sto lavorando ormai da più di un anno, e che siamo riusciti a realizzare nel momento più grave dell’emergenza sanitaria del 2020», le parole di Riccardo Fraccaro riportate sul sito ufficiale del Superbonus 110%. Possono senz’altro tornare utili le Faq, con le domande e risposte per i cittadini e gli impresi. In particolare su soggetti beneficiari, tipologie di immobili ammessi, interventi trainanti e quelli trainati, installazione di sistemi solari fotovoltaici, limiti di spesa agevolabili, esempi concreti, opzione per cessione e sconto in fattura, rilascio attestazioni e asseverazioni, adempimenti e visto di conformità. Se però le Faq non sono sufficienti a spazzar via i dubbi, allora si può appunto inviare la propria domanda tramite il sito del Superbonus 110% predisposto sulla piattaforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui indicare anche la tipologia di Faq che rappresenta il tema e l’argomento della propria richiesta.

