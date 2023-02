Superbonus, crediti ai redditi bassi/ Tavolo al Mef: “Soluzione a breve”

Continua il dibattito politico sul superbonus, l’obiettivo è quello di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Ieri si è tenuto il primo tavolo tecnico con banche e imprese: presenti al ministro dell’Economia Abi, Cdp, Sace, Agenzia delle Entrate e le associazioni di categoria. Al centro della discussione la necessità di trovare una soluzione ai crediti incagliati. Come riportato dal Corriere della Sera, la fumata bianca non è arrivata. Crediti ai redditi bassi e niente stretta sui lavori post sisma, le prime indicazioni.

Il governo Meloni pensa alle banche per risolvere il problema dei crediti di imposta, ma la capacità degli istituti di acquisire crediti è esaurita. I dati dell’Agenzia delle Entrate non consentono di superare lo stallo, considerando – secondo Abi – che le proiezioni del fisco non tengono conto degli impegni assunti dalle banche per rilevare i crediti. Abi, inoltre, ha posto l’accento sulla necessità di arrivare al via libera per la norma che autorizza le banche a comprare crediti, compensandoli con gli F24 dei clienti.

Gli ultimi aggiornamenti sul superbonus

Sul dossier superbonus è intervenuto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, promettendo una soluzione sui crediti bloccati “a brevissimo”. Il governo, ha proseguito il leader della Lega, è al lavoro “per aiutare le aziende a disincagliare i crediti e le famiglie ad andare avanti con i lavori”. Per il momento le vedute al tavolo sono ancora diverse, ma le proposte verranno approfondite e valutate in vista della convocazione di un prossimo nuovo incontro tecnico. Il Ministero dell’Economia ha fatto sapere che c’è condivisione con le associazioni circa “l’urgenza di intervenire individuando strumenti in grado di dare tempestiva risposta al settore delle imprese edili”. Così invece la presidente dell’Ance Federica Brancaccio: “Per noi è fondamentale, oltre alle modifiche al decreto in sede di conversione, trovare rapidamente una soluzione allo sblocco dei crediti incagliati” anche “aprendo all’acquisto da parte delle partecipate”, riporta l’Ansa.

