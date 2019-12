SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi 23 dicembre: i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 23 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Superenalotto di oggi lunedì 23 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 154/2019. Jackpot sempre più ricco: il suo valore sarà di 50,6 milioni di euro per il concorso del SuperEnalotto di oggi. Gli appassionati sono già a caccia dei numeri vincenti, nella speranza di trascorrere delle vacanze di Natale ancora più fortunate. Intanto rivediamo la statistica precedente: l’assenza della sestina non è l’unica registrata nell’estrazione dello scorso sabato, che ci segnala anche uno 0 netto per il 5+ e il 5+1. La vincita più alta è quindi quella del 5, che supera i 38 mila euro e premia sette giocatori. Seguono nove vincitori con quasi 27 mila euro grazie al 4+, mentre 365 tagliandi vincenti centrano il bottino del 3+, pari a 2.246 euro. Il 4 invece regala 269,49 euro in premio a 1.014 partecipanti, mentre il 3 raggiunge la soglia di 22,46 euro. La quota è legata alla vittoria di 36.575 appassionati. Il 2 ritorna invece al minimo storico con un premio da 5 euro, indovinato da 552.176 giocatori. Passiamo quindi alla tripletta finale, guidata dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono 5.729, mentre saliamo a 36.729 per i partecipanti che hanno imbroccato l’1+ da 10 euro. In ultima posizione, come sempre, lo 0+ e il suo bottino da 5 euro, azzeccato da 73.800 appassionati.

SUPERENALOTTO, COME SPENDERE IL JACKPOT

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo all'orizzonte: fra poche ore assisteremo al nuovo concorso e scopriremo i numeri estratti di oggi, oltre ai premi previsti per ogni quota.

