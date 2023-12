Supermercati aperti a Sant’Ambrogio, oggi 7 dicembre 2023/ Orari Milano: negozi e centri commerciali

SUPERMERCATI APERTI A SANT’AMBROGIO: A MILANO OGGI SI POSSONO FARE COMPERE?

La città di Milano è in festa oggi, giovedì 7 dicembre 2023, per la festa di Sant’Ambrogio, il suo Patrono, ed è naturale chiedersi se i supermercati sono aperti. Non c’è nulla da temere, però, perché le aperture sono assicurate, anche se si tratta di un giorno di festa. In effetti, l’arrivo delle principali festività spesso corrisponde a giorni di riposo dal lavoro, ma i centri commerciali e i negozi hanno la facoltà di restare aperti. Anzi, molto spesso lo fanno proprio per offrire ulteriori occasioni di shopping. Pensiamo soprattutto a chi ha deciso di celebrare la festa di Sant’Ambrogio con amici e/o parenti e quindi ha pensato ad un pranzo.

Se vi siete accorti che manca qualcosa potete correre ai ripari e provvedere con la spesa rivolgendovi ai supermercati di fiducia e a quelli a voi più vicini. Peraltro, considerando che la festa dell’Immacolata è alle porte, potrebbe essere anche l’occasione giusta per portarsi avanti con la spesa e organizzarsi anche in vista della giornata di domani, se non si hanno in programma ad esempio uscite fuori porta. Il nostro consiglio resta sempre quello di affidarvi ai motori di ricerca, come Pagine Gialle, per verificare se i supermercati oggi sono aperti anche se c’è la festa di Sant’Ambrogio e con quali orari.

SUPERMERCATI APERTI A SANT’AMBROGIO: NIENTE PONTE…

Se per gli studenti di Milano le attività si fermano il 7 dicembre per la festa di Sant’Ambrogio, lo stesso non si può dire per coloro che lavorano in negozi e centri commerciali, visto che saranno regolarmente aperti nel giorno in cui si celebra il Patrono della città meneghina. Sono aperti anche i mercatini di Natale in Piazza Duomo, quindi potrete trascorrere il pomeriggio così dopo un lauto pranzo. C’è però chi potrebbe spostare i festeggiamenti alla sera, in ogni caso non avete nulla di cui preoccuparvi, visto che i supermercati a Milano oggi sono aperti anche il pomeriggio, oltre che la mattina.

Dovrete però verificare gli orari di apertura e chiusura per evitare brutte sorprese, anche perché siamo alla vigilia della festa dell’Immacolata, quindi trovare il tempo per fare spesa è provvidenziale anche in vista della festività di domani. Oltre ai motori di ricerca, ci sono i siti ufficiali delle varie catene per verificare se i supermercati sono aperti il giorno della festa di Sant’Ambrogio e a che ora. Non vi resterà poi che ricordare la lista della spesa.











