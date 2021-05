Supermercati e negozi aperti oggi 1 maggio 2021/ Festa del Lavoro, orari e Regioni

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO: TUTTE LE INFO

E’ arrivato il 1 maggio 2021: Supermercati aperti o chiusi per la Festa dei Lavoratori? Come era già capitato per la festività del 25 aprile, saranno le Regioni a decidere autonomamente e, in base alle loro direttive, le varie catene di Supermercati potranno a loro volta decidere di essere aperte o chiuse. Infatti le singole Regioni hanno l’autorità di imporre la chiusura delle attività commerciali oppure permettere l’apertura straordinaria: in Lombardia e nel Lazio e conseguentemente a Milano e a Roma, le aperture sono consentite. Quindi dipenderà dalle varie aziende tenere i punti vendita a disposizione del pubblico o meno: l’Esselunga aprirà domenica 2 maggio ma non per la Festa dei Lavoratori, i centri Carrefour saranno invece aperti, per fare degli esempi pratici. Sia a Milano sia a Roma comunque gli orari d’apertura oscilleranno tra le 9 e le 10 del mattino, mentre la chiusura sarà fissata al massimo alle ore 21, per permettere a tutti di rientrare nelle rispettive abitazioni entro le ore 22, rispettando così il coprifuoco. In Toscana e in Piemonte invece supermercati chiusi per l’intera giornata del Primo Maggio.

VACCINI E GIORNALI/ Perché quando la Lombardia è prima la notizia va nascosta?

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI 1 MAGGIO: IN LOMBARDIA…

Dunque dove resteranno aperti i supermercati e negozi il 1 maggio? La regione Lombardia come detto ha visto prevalere la linea morbida e dunque ha consentito l’apertura, per le aziende che lo ritenessero opportuno, dei punti vendita. La decisione è stata presa anche per permettere un afflusso maggiormente diluito nel weekend, evitando dunque che la riapertura domenicale che coinvolgerà anche le catene che hanno deciso la chiusura per il Primo Maggio possa produrre assembramenti. Per quanto riguarda gli orari in linea di massima nel giorno della Festa dei Lavoratori supermercati e negozi potranno restare aperti aperti dalle 8 alle 20 come orario indicativo, con l’apertura che potrà essere posticipata fino alle 10 e la chiusura fino alle 21, come sottolineato per non contravvenire al coprifuoco. I centri commerciali, secondo quanto stabilito dall’ultimo Decreto firmato dal presidente del consiglia Draghi, saranno chiusi durante il fine settimana in Lombardia così come in tutte le Regioni, in base al colore delle Regioni potranno restare aperti negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie.

LEGGI ANCHE:

SCENARIO COVID/ Ora il lockdown non serve, i rischi vengono da trasporti e proteina NFesta del Lavoro 2021, auguri Buon 1 maggio!/ Immagini simbolo e frasi via Whatsapp

© RIPRODUZIONE RISERVATA