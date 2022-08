Supermercato, prezzo della birra è diverso, lui aggredisce commesso/ Follia ad Ancona

Un prezzo leggermente diverso e poi il caos. Ad Ancona, in un supermercato, un uomo ha acquistato una birra ma quando si è recato in cassa per pagare ha ricevuto una “sgradevole sorpresa”. Non appena il commesso ha battuto il codice della birra, il cliente si è accorto che costava una decina di centesimi in più rispetto al prezzo che aveva letto sull’etichetta nello scaffale. La promozione, infatti, era riservata a chi fosse in possesso della Carta Fedeltà, che offre come normale sconti a chi ne è in possesso. Nonostante ciò l’uomo ha dato in escandescenza, non accettando le spiegazioni del lavoratore.

Il prezzo “maggiorato” di qualche decina di centesimi in più rispetto a quello riportato sugli scaffali ha fatto uscire fuori di testa il cliente, che ha aggredito il commesso. L’uomo, un 30enne, ha comunicato ad urlare, nonostante gli fosse stato subito spiegato che i prezzi riportati erano due: uno scontato, per i clienti con la Carta Fedeltà, e un altro – il prezzo pieno – per chi invece non ne è in possesso.

Ancona, la birra al supermercato ha un prezzo più alto e lui impazzisce

Le spiegazioni del commesso non sono bastate all’uomo per calmarsi. Il 30enne di Ancona ha iniziato ad urlare all’interno del supermercato, alterandosi. Per riportare la calma è intervenuto anche un altro cliente, ma a nulla è servito: il compratore furioso ha iniziato a spintonare sia l’uomo intervenuto, sia il lavoratore del supermercato, “colpevole” di aver passato la birra ad un prezzo superiore a quello riportato. Non riuscendo a calmare in alcun modo l’uomo, sono state chiamate le forze dell’ordine, che sono intervenute per riportare la tranquillità. Non soltanto, però. Sul posto sono accorsi anche Croce Gialla e automedica del 118.

Il ragazzo si trovava infatti in condizioni psicofisiche alterate e per questo motivo, dopo essere fuggito, è stato bloccato dai carabinieri e trasportato in ospedale. Visto che continuava ad agitarsi e non poteva essere lasciato in giro per la città di Ancona in quello stato, il 30enne è stato sedato e portato a Torrette in codice rosso per essere sottoposto a tutti gli accertamenti medici necessari. Il fatto è avvenuto nel supermercato di via delle Tavernelle intorno alle 18 di venerdì.











