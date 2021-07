Superquark/ Anticipazioni puntata 21 luglio: Piero Angela tra siccità e mascherine

Superquark, anticipazioni puntata 21 luglio

Uno degli appuntamenti fissi dell’estate di Raiuno è quello con Superquark che torna in onda oggi, mercoledì 21 luglio, in prima serata, con tanti argomenti interessanti che saranno affrontati dal padrone di casa Piero Angela, insieme agli esperti del settore. Con una particolare attenzione all’attualità, tra gli argomenti che saranno affrontati nel corso della puntata, spicca quello legato alla siccità e all’importanza dell’acqua per la sopravvivenza del pianeta. L’acqua serve sia per bere che per mangiare. Nonostante i grandi oceani, tuttavia, l’acqua dolce è davvero poca rispetto al numero degli abitanti del pianeta Terra. Attraverso una serie di filmati e di spiegazioni scientifiche, Piero Angela proverà a far comprendere ai telespettatori quanto sia importante salvaguardare le risorse idriche. Spazio, poi, alle mascherine, diventate fondamentali con la mascherina. Per quanto tempo si possono indossare? Quali sono quelle più protettive? A queste e ad altre domande risponderanno sempre gli esperti di Superquark.

Il focus sulla plastica

Uno degli argomenti principali della puntata odierna di Superquark, tuttavia, sarà il focus sulla plastica, un materiale difficile da smaltire per l’ambiente. Nel corso della serata, Piero Angela affronterà l’argomento con Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni nche si sono recati nei laboratori per verificare come funzionano le nuove tecnologie per riciclare la plastica finora non riciclabile. Ci saranno poi le rubriche “Scienza in cucina” con la dottoressa Elisabetta Bernardi; “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero mentre in nella rubrica “Psicologia di una bufala” ci sarà Massimo Polidoro per parlare di UFO. La puntata si chiuderà con la rubrica “Questione di ormoni” dove il professor Emmanuele Jannini spiegherà cosa succede dopo il sesso.

