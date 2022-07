Superquark/ Anticipazioni puntata 6 luglio: la Polledrara di Cecanibbio e le SIM

Superquark, Piero Angela torna su Rai 1

Questa sera, mercoledì 6 luglio, alle 21.15 su Rai 1 prende il via il nuovo ciclo di Superquark, lo storico programma condotto da Piero Angela. La puntata si apre con il primo episodio della serie prodotta dalla Bbc, “Il gioco della seduzione”. Alberto Angela farà un viaggio a ritroso nel tempo nell’Italia di trecentomila anni fa e si recherà alla Polledrara di Cecanibbio, il cimitero degli elefanti antichi. Nel sito archeologico, scoperto nel 1984 a 20 chilometri da Roma, è stato riportato alla luce un esemplare straordinario di “Elephas”, completo e con tutte le ossa in connessione. Il servizio di Paolo Magliocco e Giulia de Francovich, invece, è dedicato al mal di testa, un disturbo che ha moltissime forme e sulle nuove terapie per curarlo. La serata con Superquark prosegue raccontando le ricerche condotte nei laboratori del Lens, l’Istituto Europeo che studia la luce per mettere a punto sorprendenti applicazioni, come le nuove tecniche per riparare le cicatrici lasciate dall’infarto sui muscoli cardiaci.

Superquark: i lecci dell’Isola di Montecristo e le SIM

A Superquark si parlerà anche del profumo dei ricordi: un allenamento sensoriale permette di recuperare l’olfatto perduto a causa del Covid 19. Barbara Bernardini racconta la storia di un testimone che rivela cosa sta facendo per recuperare il senso perduto. Sull’isola di Montecristo, che ha ispirato il celebre romanzo di Dumas, il professor Piovesan dell’università della Tuscia ha scoperto un boschetto di lecci che hanno 700 anni. Giovanni Carrada e Cristina Scardovi si sono recati sull’isola dell’Arcipelago toscano per ammirare questa oasi. Infine si parlare anche delle Sim e dei dati raccolti dai gestori telefonici che permettono di definire, nel rispetto della privacy degli utenti, le dinamiche di una grande metropoli come Roma. Ospiti di Piero Angela in studio: la dottoressa Elisabetta Bernardi per la rubrica “Scienza in cucina”, il professor Alessandro Barbero che in “Dietro le quinte della storia” parla del nipote americano di Hitler; Massimo Polidoro insegna a riconoscere i negazionisti della scienza nella rubrica “Psicologia di una bufala” e il professor Emmanuele Jannini parlerà della violenza sulle donne in “Questione di ormoni”. Piero Angela è anche in seconda serata con Superquark Natura, con l’episodio delle serie BBC “Un pianeta perfetto” dedicato ai “Vulcani”.

