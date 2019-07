Superquark, Piero Angela/ Anticipazioni 3 luglio: dai pinguini imperatore alle protesi ortopediche

SUPERQUARK, ANTICIPAZIONI 3 LUGLIO

Dopo aver vinto la prima serata incollando davanti ai teleschermi 2.257.000 spettatori pari al 13% di share con la puntata che ha segnato l’inizio della nuova stagione, Superquark torna in onda oggi, mercoledì 3 luglio, in prima serata su Raiuno. Anche questa sera il programma scientifico più amato della televisione italiana, condotto da Piero Angela, si aprirà con il documentario naturalistico della BBC, della serie dedicata alle “Dinastie”. Quello di questa sera sarà dedicato ai pinguini imperatore. Girato nella baia dell’Atka, sulla costa dell’Antartide, il documentario mostrerà la grande forza dei pinguini imperatore che, in un ambiente in cui la vita non è scontata, uniscono le forze per proteggere i piccoli e dare continuità alla specie. Immagini spettacolari, ma anche drammatiche al tempo stesso. Tra le scene che hanno scosso anche gli operatori che stavano girando c’è quella che mostra il disperato tentativo di risalire le pareti ghiacciate del pendio.

SUPERQUARK: LE PROTESI ORTOPEDICHE

Il secondo argomento della serata saranno le protesi ortopediche: Giovanni Carrada e Giulia De Francovich mostreranno come nascono le protesi che, oggi, permettono di risolvere tantissimi problemi ortopedici. Tutto nasce da un pezzo di titanio trasformato dale varie tecnologie digitali in base alle esigenze dei pazienti. Paolo Magliocco e Daniela Franco, invece, saranno a Mestre, nel museo multimediale e interattivo dedicato al Novecento per raccontare il boom enocomico, i progressi della società e tutto ciò che è accaduto in un secolo che ha cambiato il mondo. Ci si sposterà, poi, in Svizzera per scoprire cosa si nasconde sotto il ghiacciaio dell’Eiger, scalato da Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli insieme ad un gruppo di ricercatori. Infine, si parlerà di boschi con Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli e del sole, ormai un osservato speciale, studiato ogni giorno per scoprire alcuni fenomeni ancora oggi poco compresi.

LE RUBRICHE DEL 3 LUGLIO DI SUPERQUARK

Come sempre, anche la puntata odierna di Superquark si congederà dal pubblico con le varie rubriche. In “Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro direttore del CICAP si parlerà della truffa dietro la Brexit. Con la rubrica “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, si andrà alla scoperta degli indiani d’America, quindi, in chiusura, con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “La scienza in cucina” si parlerà della dieta da seguire per mantere le ossa in perfetta forma.



