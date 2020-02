Survivor/ Video, su Rete 4 il film con Milla Jovovich e Pierce Brosnan

Survivor va in onda su Rete 4 oggi, domenica 9 febbraio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel Regno Unito nel 2015 dalla casa cinematografica Millennium Films con la regia di James McTeigue mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti da Philip Shelby. Le musiche della colonna sonora di questa pellicola sono state scritte da Ilan Eshkeri mentre nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi tra i quali ricordiamo Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, Angela Bassett, Robert Forster e James D’Arcy.

Survivor, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Survivor. Nella città di Londra viene inviata una importante da fermata diplomatica americana alla quale viene assegnato un importante compito. La donna nel corso della propria carriera ha sempre dimostrato una certa capacità di saper gestire le situazioni anche più critiche con estrema calma e soprattutto facendo leva sulle competenze che ha potuto acquisire in migliorare nel corso le tanti anni di attività. In questo importante compito che le è stato assegnato deve offrire al proprio paese ossia gli Stati Uniti d’America un importante contributo per quanto riguarda la fase preventiva di bloccaggio di possibili azioni terroristiche nei confronti del territorio degli Stati Uniti d’America e di tutti i suoi cittadini. Un ruolo molto importante che lei ha accettato con enorme passione in quanto in occasione dell’attentato dell’11 settembre a New York ha perso tantissimi amici e conoscenti. Tuttavia la donna ben presto entrerà nel mirino di alcuni terroristi che stanno architettando un attacco terroristico sempre a New York ed in particolar modo a Times Square In occasione della notte di capodanno sfruttando la grande confusione che solitamente c’è e quindi l’enorme quantitativo di persone presenti. Tuttavia l’azione preventiva della signora si dimostra molto efficace il che induce i terroristi nel doversi occupare di lei ed in particolar modo di farla fuori. Tuttavia per non destare sospetti decidono di non ucciderla ma semplicemente di incastrarla facendola passare per colpevole per alcuni crimini che in realtà lei non ha mai commesso. La donna dovrà quindi Innanzitutto dimostrare la propria innocenza davanti ai Tribunali americani e soprattutto dovrà cercare di impedire ai terroristi di fare una nuova strage nella città di New York già devastata dall’attacco alle Torri Gemelle.

