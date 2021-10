Susanna Agnelli, chi è la sorella di Gianni Agnelli?/ Donna imprenditrice e politica “illuminata”

Chi è Susanna Agnelli? Non solo la sorella di Gianni…

Susanna Agnelli protagonista della docu-serie “Illuminate” prodotta da Anele in collaborazione con Rai3. Dopo Mariangela Melato, questa volta viene raccontata la storia di un’altra eccellenza femminile del nostro paese. Si tratta della imprenditrice, politica e scrittrice che ha senza alcun dubbio segnato la storia del nostro paese. A raccontare la vita della sorella di Gianni Agnelli è la voce narrante di Stefania Rocca. Ma chi era Susanna Agnelli? Classe 1922, Susanna è nata il 24 Aprile a Torino figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte, e sorella di Gianni Agnelli.

Esponente di spicco della storica famiglia torinese proprietaria della Fiat, Susanna si è distinta anche durante la seconda guerra mondiale quando decise di entrare nella Croce Rossa per recarsi sulle navi che trasportavano i soldati feriti. Una donna dal grande carattere che ha saputo farsi conoscere ed apprezzare sia in ambito imprenditore che politico ricoprendo importanti cariche pubbliche ed istituzionali.

Susanna Agnelli, rivoluzionaria donna che ha segnato la storia del nostro Paese

Susanna Agnelli, la sorella di Gianni Agnelli, infatti, è stata sindaco di Monte Argentario dal 1974 al 1984, Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri in vari governi dal 1983 al 1991 e Ministro degli Affari Esteri nel Governo Dini dal 1995 al 1996 diventando così la prima donna a ricoprire una carica di tale prestigio in Italia. Non solo, Susanna Agnelli si è fatta conoscere anche per una forte battaglia cominciata presso le Nazioni Unite contro la diplomazia degli Stati Uniti d’America per impedire la riforma del Consiglio di Sicurezza che avrebbe portato di fatto all’esclusione dell’Italia dal consesso dei grandi del mondo. Tra i suoi incarichi politici ricordiamo anche che è stata eletta alle elezioni europee per le liste del PRI.

Susanna Agnelli è morta il 15 maggio del 2009 presso il Policlinico Agostino Gemelli dopo una caduta avvenuta in casa che le aveva causato un grave trauma al femore. I funerali si sono tenuti in forma privata presso la Chiesa del Convento della Presentazione al Tempio di Monte Argentario, mentre le sue ceneri sono state disperse nelle acque dell’Argentario in una giornata di tempesta, come lei aveva richiesto.



