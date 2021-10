Susanna Agnelli, nipoti Alexia Rattazzi, Martina Zampolli/ “Per lei tutto possibile”

Stefania Rocca ha intervistato le due nipoti di Susanna Agnelli, in occasione della puntata di ieri del programma di Rai Tre, Illuminate. L’attrice si è recata all’Argentario, dove la sorella di Gianni è stata sindaco dal 1974 fino al 1984, e dove Alexia Rattazzi, la nipote di Suni, figlia di Ilaria, ha raccontato: “Il mio primo ricordo con la nonna credo sia associato a quel posto meraviglioso, quel terrazzo della casa sull’Argentario. Mi ricordo le buste che contenevano le lettere che le scriveva la gente, passavamo i pomeriggi a leggerle, e poi lei scriveva risposte sempre brevi, precise, acute, sagge, con umorismo, a me piaceva tantissimo, aveva modo di aiutare la gente con consigli e lei era bravissimo a farlo”.

Bassetti: “Dall'1 gennaio 2022 via green pass”/ “E a novembre stadi pieni al 100%”

Quindi ha proseguito Alexia: “Ci ha fatto capire che tutto era possibile e che nullo era impossibile, era possibile fare politica, avere potere, prendere decisioni, guidare la macchina, giocare a calcio, cose che molte donne prima non facevano, ha lasciato un esempio molto grande, non mi sono mai sentita da donna in grado di non fare qualcosa”.

Monitoraggio Iss, Rt 0.83/ Covid cala: incidenza 39, terapie 4,8%, ricoveri 5,1%

SUSANNA AGNELLI, LE NIPOTE ALEXIA RATTAZZI E MARTINA ZAMPOLLI: LE LORO PAROLE IN RICORDO DELLA NONNA

Stefania Rocca ha poi parlato con l’altra nipote di Susanna Agnelli, Martina Zampolli, che di nonna ricorda la sua grande ironia, la sua presenza, e la sua capacità di scovarla ovunque: “Di nonna mi ricordo che era capace di recuperarmi ovunque ero, nonostante non avevamo un telefonino, lei aveva il numero di telefono di tutti e ovunque eravamo, non si sa come era l’unica che riusciva a chiamare qualcuno. Voleva parlare sempre lei direttamente”.

“Non aveva censure con noi – ha proseguito – potevamo dirle tutto e lei con noi parlava di qualunque cosa, l’unica vera regola era non dire bugie. Con i fidanzati era presentissima, sapeva chi era giusto e chi non lo era, li voleva conoscere tutti e aveva questa visione aperta che riusciva a capire chi fosse quello che durava, e ha sempre indovinato. Era estremamente ironica – ha aggiunto – amava imitare le persone, quelle più buffe, aveva comicità incredibile. Anche quando parlava di politica lei riusciva a rendere talmente ironico il personaggio di cui parlava imitandolo, che alla fine conoscevamo la politica tramite lei e questo spirito allegro”.

Domenico Arcuri, lo scandalo dei respiratori "difettati"/ Da un anno in deposito...

© RIPRODUZIONE RISERVATA