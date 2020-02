SUSANNA BIONDO, MOGLIE ROSARIO FIORELLO/ Lui: “Devo dirle grazie…”

Susanna Biondo è diventata per tutti la moglie di Rosario Fiorello nel 2003, dopo sette anni di convivenza. Nata nell’aprile del ’65, la consorte dello showman si è laureata in Economia e Commercio e in seguito ha preso posto nell’azienda di famiglia, curando doppiaggio e post-produzione. Senza dimenticare il suo lavoro di mamma: durante il suo matrimonio con Edoardo Testa è nata Olivia, mentre dalla sua unione con l’artista siciliano è nata Angelica, che ora ha circa 14 anni. Purtroppo gli amanti del gossip si ritroveranno di fronte ad un muro di gomma: Susanna non ama la vita sui social e per questo è impossibile trovare un suo profilo sui network. Compare però in alcune foto che ogni tanto pubblica lo stesso Fiorello. “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, devo dire grazie solo a Susanna”, ha dichiarato Rosario a Vanity Fair. Non è escluso che sia stata proprio la decisione della Biondo di non far parte del mondo dello spettacolo ad attirare Fiorello. All’epoca del loro incontro, l’artista si trovava nel pieno del suo successo. Con i capelli lunghi raccolti in una coda di cavallo, era diventato il re delle piazze grazie al programma Karaoke che conduceva negli anni Novanta.

SUSANNA BIONDO, MOGLIE DI ROSARIO FIORELLO: LUI, “IL MATRIMONIO VA RIVALUTATO”

Susanna Biondo ha scelto una vita lontana dai riflettori, ma questo non le ha impedito di apparire a volte sul piccolo schermo per parlare del marito Rosario Fiorello. “Non capisco chi parla del matrimonio come del patibolo”, ha detto il conduttore siciliano a Raffaella Carrà, in occasione di una puntata del suo A raccontare comincia tu. “Sembra che uno stia sempre chiuso in casa con le pantofole. E invece no. Il matrimonio va rivalutato, è uno stimolo a impegnarsi di più. È bello tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che ti aspetta”, ha sottolineato. Susanna in quel momento era presente, a bordo della stessa auto. Impossibile non notare il suo sorriso, così come la sua reticenza a parlare. Grazie alle parole della sua dolce metà, sappiamo però che Susanna è abile nel mantenere intatti gli equilibri. Sa come stabilire e mantenere i confini che separano lo spettacolo dalla vita privata. Oggi, martedì 4 febbraio, Fiorello sarà presente al Festival di Sanremo 2020 e possiamo immaginare che la moglie sarà in qualche modo al suo fianco. Anche se non in senso fisico, dato che è improbabile credere che salirà sul palco insieme a lui. “Il bello di Susanna è che sa criticarmi quando serve”, ha detto tempo fa lo showman. Senza dimenticare il romanticismo, i baci e le tenerezze che spesso sono state immortalate dai paparazzi e che hanno dimostrato quanto la loro coppia sia davvero felice.

