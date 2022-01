SUSANNA INCONTRA LA SORELLASTRA A C’È POSTA PER TE/ “Dopo 30 anni conosciamoci!”

Susanna e Fernando, padre e figlia, sono i protagonisti della terza storia della prima puntata di C’è posta per te 2022. È lei a chiamare Maria De Filippi per ritrovare una sorella che non ha mai conosciuto. È la conduttrice a questo punto a raccontare che la donna, da piccola, scoprì la foto di una bambina mai vista tra quelle di famiglia. Scopre allora che suo padre ha in realtà due famiglie, avendo avuto precedentemente un altro matrimonio da cui è nata una bambina, Giada. Susanna ha cercato allora di trovarla sui social, senza risultato. Alla fine ha dunque deciso di rivolgersi a Maria De Filippi per rintracciarla grazie ai mezzi di C’è posta per te. La missione riesce perché Giada ha accettato l’invito ed è in studio.

Armonia piange per i figli a C'è posta per te/ "10 anni che mi evitate, perdonatemi!"

Susanna e Giada si contrano per la prima volta a C’è posta per te: le lacrime di papà Fernando

A parlare è Susanna che dichiara subito di essere sua sorella: “Noi abbiamo lo stesso padre ma siamo di due periodi differenti: quando tu sei nata io non c’ero ancora”, racconta. Lei sorride, soprattutto quando Susanna aggiungere “Vorrei conoscerti, viverti, condividere i ricordi”. La parola passa poi a Fernando che si scusa per le sue mancanze e, commosso, le dice di averla sempre pensata e immaginata e del dolore di non aver mai potuto sentirla pronunciare la parola ‘papà’. In lacrime, l’uomo spera che questa possibilità possa arrivare nel prossimo futuro, magari dopo questo incontro a C’è posta per te.

LEGGI ANCHE:

C’E' POSTA PER TE 2022,1A PUNTATA/ Storie, diretta: Andrea e Damiano "addio mamma..."MATTEO COMMUOVE I GENITORI A C'È POSTA PER TE/ Paolo Bonolis "Storia di grande forza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA