SUSANNA MESSAGGIO/ “Mike Bongiorno lo vedo ancora, lo sento vicino”

Susanna Messaggio è ospite in collegamento a C’è tempo per te… : “Fa caldo, sono a Ischia con un mare stupendo. Questa è l’estate, dove c’è grande gioia ed emozione”. Quando le chiedono come fa a proteggersi dal sole e così bella lei risponde: “Ho protezione 100 sul volto e 50 sul corpo. Mi chiamavano goccia di luna perché avevo la faccia a luna piena“. Ci sono i complimenti poi per i conduttori: “Beppe Convertini e Anna Falchi sono il fiore all’occhiello della Rai. Lui è un uomo bello, elegante e molto dolce”. Per Portobello la scelsero anche per un motivo molto semplice: “Ero la ragazza della porta accanto. Ho capito come era bello stare insieme, al fianco delle persone e per questo sono diventata l’amica delle donne e della famiglia”. Impossibile non ricordare Mike Bongiorno: “Lo sento vicino come tutte le persone a cui ho voluto bene. Vedo queste luci di persone che vedo ancora“. (agg. di Matteo Fantozzi)

“Adriana Volpe? Ci chiamavano…”

Susanna Messaggio è uno dei volti storici del piccolo schermo italiano, anche se negli ultimi tempi è finita un po’ nell’ombra. La ricordiamo al Festivalbar, a Mela Verde e anche al fianco di Mike Bongiorno in qualità di valletta. Al comando di Ogni Mattina, Adriana Volpe però ha deciso di regalarle di nuovo quella visibilità che merita. “Con Adriana Volpe c’è un grande feeling, la conoscevo già”, ha detto la presentatrice al settimanale Voi, “ci chiamavano entrambe ‘The body‘, perchè facciamo e abbiamo fatto insieme tante fiere del fitness”. Anche per questo la Messaggio avrebbe dovuto avere una rubrica tutta sua nello show, dedicata al benessere e alla salute. Il piano però si è diretto lungo altri binari, tanto che la Messaggio si è ritrovava a fare un po’ di salotto al fianco di Giovanni Ciacci e Tommaso Zorzi. “Una nuova, entusiasmante esperienza”, ha dichiarato, “sono davvero felice di essere stata contattata”. Oggi, mercoledì 19 agosto 2020, Susanna Messaggio sarà una delle ospiti che vedremo a C’è tempo per su Rai 1. Come specifica nel suo ultimo post, la conduttrice si ritroverà in collegamento da Ischia al fianco di Beppe Convertini. “Mi arrendo! Domani con il pensiero tornerò al mare”, scrive il giorno prima della messa in onda, “Ischia è un’isola dove i tramonti sono dipinti sul mare. Magica Forio!”. Clicca qui per guardare il post di Susanna Messaggio.

SUSANNA MESSAGGIO, TRA SOCIAL E SOGNI…

I fiori non mancano mai nei contenuti social di Susanna Messaggio, così come la natura. La celebre conduttrice si mostra spesso in foto brillanti, mentre posa al fianco di tappeti, arazzi e quant’altro. Il suo amore per la natura è evidente anche dalle gite che fa di frequente in giro per la montagna, magari a raccogliere margherite e profumi di erbe delle Dolomiti. Nei giorni scorsi, la Messaggio ha partecipato anche ad una festa locale dell’Alto Adige e ha chiesto ai followers qualche consiglio sull’outfit da indossare. “Tra strumenti musicali, cappelli e abiti della tradizione”, scrive, “e con il gran finale di un volo in elicottero sulle cime delle Dolomiti?”. Scopriamo dalle foto pubblicate che ha optato ancora una volta per un cappello, questa volta blu scuro con banda rossa e un vestito viola cardinale, che mette ancora più in risalto i colori dei suoi capelli e la luminosità del suo volto. Clicca qui per guardare le foto di Susanna Messaggio. Una scelta molto diversa da quella di alcuni giorni prima, quando per andare a fare un giro a cavallo, la Messaggio ha adottato un look molto semplice, pantaloni corti con tasconi e maglietta nera.



