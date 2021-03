Svegliati amore mio, storia vera?/ Simona Izzo: “Una mamma in aeroporto mi affidò…”

Svegliati amore mio, storia vera oppure no? Le rivelazioni di Simona Izzo

Alla base di Svegliati amore mio c’è una storia vera oppure no? Ormai da ore il pubblico si chiede se la fiction che prenderà il via su Canale5 questa sera con Sabrina Ferilli protagonista sarà una storia ispirata a fatti realmente accaduti oppure no e alla domanda ha risposto proprio Simona Izzo, colei che ha pensato, scritto e diretto il lavoro insieme al marito Ricky Tognazzi. La loro è una storia di denuncia nata dalle rivelazioni che una donna, una mamma, ha fatto proprio alla Izzo incontrandola in aeroporto e usandola come “una cantastorie” in grado di farsi portavoce del suo grido di aiuto e di denuncia. Al settimanale Gente la stessa produttrice ha riferito questa storia spiegando che la donna aveva sua figlia di nove anni ricoverata all’ospedale Bambino Gesù perché affetta da leucemia: “In pochi minuti mi affidò la sua storia, le sue lacrime, mi trasferì la fatica mista al dolore di dover venire dal sud fino a Roma per curarla. Mi raccontò che con la famiglia viveva nei pressi di un’azienda siderurgica, che suo marito lavorava lì, come colatore. Questa storia mi è entrata immediatamente nel cuore”.

La verità di Sabrina Ferilli sulla storia di Svegliati amore mio

Proprio per questo Simona Izzo ha deciso di raccontare questa storia in Svegliati amore mio confermando quindi che quello che porterà la fiction nel prime time di Canale5 è una storia vera. La stessa Sabrina Ferilli ha confermato che si tratta di una storia di cui si è voluta fare portavoce e a Il Corriere della Sera ha confidato che è vero che gli autori hanno incontrato una donna che vive “in uno dei tanti luoghi dove si trova un’azienda siderurgica” ma è vero anche che poi a queste sono state sommate molte altre testimonianze analoghe. Quale sarà l’effetto che la fiction avrà sul pubblico di Canale5 questa sera?

