Sveva Sagramola/ “In Rai volevano Maria De Filippi, poi mi offrirono..” (Vieni da me)

Ad aprire i cassetti della cassettiera di Vieni da me, nella puntata del 9 gennaio, è Sveva Sagramola, la padrona di casa di Geo che, per la prima volta, si racconta a 360 gradi. Nonostante sia molto riservata e non sia molta disponibile nel rilasciare interviste, Sveva ha accettato di aprire il suo cuore raccontandosi al pubblico di Vieni da me come non ha mai fatto prima. Il racconto della vita di Sveva non può che iniziare da Geo, la trasmissione che conduce ogni giorno su Raitre. “Lavoro a Geo da vent’anni ed è una famiglia. Ci vogliamo bene perchè lavoriamo per il programma e non per noi stessi. Arrivai nel 1998 dopo l’addio di Licia colò. Giovanni Minoli mi propose di prendere il suo posto e mi chiese se ma la sentivo anche perchè io venivo da una televisione diversa, d’inchiesta e poi il rapporto quotidiano con il pubblico cambia come sai”, spiega Sveva. “Greta è una ragazzina stupenda a cui molti danno contro perchè lei ha detto che c’è un’emergenza climatica e in Australia sta succedendo una devastazione. Si dice che la maggioranza di questi incendi sia stata dolosa. Questa è una delle tante apocalissi che capitano nel mondo a causa di questo clima stravolto. Si dice che ci saranno miliardi di profughi che non sapranno più dove vivere per l’emergenza climatica”, spiega Sveva.

SVEVA SAGRAMOLA: “SONO CRESCIUTA IN FRETTA, IL MOMENTO PIU’ DOLOROSO…”

Sveva Sagramola parla per la prima volta della sua famiglia. “Io sono la più grande di quattro figli. A 23 anni, mia madre aveva tre figli sotto i tre anni. L’adolescenza è stata complessa. Io ero una ragazzina molto sensibile e per me è stato faticoso trovarmi.- Non sono stata una che andava a ballare. Forse sono cresciuta in fretta per certe cose. Ho sempre letto tanto e forse sono sempre stata molto responsabilizzata. I miei genitori si sono separati quando avevo 11 anni. Il momento più difficile è stato scegliere di andare via di casa a 22 anni”, racconta la Sagramola. “Io fatico nelle separazioni. Per me la separazione è sempre una perdita, io la vivo male e per me è stato faticoso andare via da casa”, confessa. “Ho cominciato a lavorare dopo la maturità al Messaggero di Roma nella sezione cronaca. La tv è arrivata che io avevo già 26 anni. Ho incontrato Giovanni Minoli che io seguivo con Mixer e a me non è sembrato vero quando Corsini, attuale direttore di Rai5 mi ha fatto entrare in questo gruppo di lavoro incredibile”, spiega. “In Rai hanno provato in tutti i modi a prendere Maria De Filippi e quindi mi offrirono di fare un programma per giovani”, confessa ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA