Svezia, incendio traghetto: 300 persone a bordo/ Terrore nel mar Baltico: fiamme e…

Grande apprensione in Svezia per l’incendio di un traghetto con a bordo 300 persone. L’imbarcazione è stata rapidamente avvolta dalle fiamme nei pressi delle coste del Paese scandinavo, con particolare precisione mentre si trovava al largo di Gotska Sandön. Lo hanno riferito le autorità di Stoccolma: stando alle prime informazioni che stanno giungendo dalla porzione settentrionale d’Europa, l’incendio del traghetto in Svezia potrebbe essere scaturito dallo pneumatico di una macchina caricata a bordo, ma al momento si tratta ovviamente soltanto di un’indiscrezione e chiaramente dovranno essere eseguite tutte le valutazioni del caso da parte degli inquirenti che saranno chiamati a indagare su quanto avvenuto.

Intanto, le forze dell’ordine sono state chiamate alle 13 e i soccorritori sono arrivati in loco in poco tempo, dando il via a una rapida ed enorme operazione di evacuazione, considerato l’ingente numero di passeggeri presenti sul traghetto. Tre elicotteri e sette navi sono stati inviati in loco e stanno procedendo con le attività di recupero dell persone.

INCENDIO TRAGHETTO IN SVEZIA, MOMENTI DI PURO TERRORE NEL MAR BALTICO: “SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO, EVACUATI 300 PASSEGGERI”

Nel frattempo, scrive il “Corriere della Sera”, le 300 persone che si trovavano a bordo del traghetto in Svezia che stava navigando nel mar Baltico prima che scoppiasse l’incendio, sarebbero state tratte tutte in salvo e non ci sarebbe nemmeno un ferito. Questa è indubbiamente la notizia più bella, che induce senz’altro a parlare di tragedia soltanto sfiorata, dal momento che le conseguenze del rogo avrebbero potuto assumere contorni ben più cupi e drastici.

“L’incendio si è sviluppato dal ponte-auto”, ha dichiarato pochi istanti orsono il portavoce dell’amministrazione marittima svedese, Jonas Franzen. “La situazione è sotto controllo. Abbiamo allertato tutte le unità disponibili e tutte le navi nelle vicinanze affinché prestino soccorso alle persone a bordo”, gli ha fatto eco Lisa Mjörning, portavoce dell’amministrazione marittima norvegese.











