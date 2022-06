Diretta Diamond League Stoccolma 2022/ Streaming video Rai: i Bauhaus Galan!

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA 2022: IL BAUHAUS GALAN!

La diretta della Diamond League Stoccolma 2022 ci farà compagnia nella giornata di giovedì 30 giugno. Assisteremo alle gare di una competizione che ufficialmente si chiama Bauhaus Galan (ogni tappa ha la sua denominazione) ma che ovviamente è un appuntamento del circuito Diamante dell’atletica mondiale. Arriviamo dall’evento di Parigi, ma soprattutto parlando di casa nostra nel fine settimana abbiamo vissuto i Campionati Italiani Assoluti; alcuni dei protagonisti della tre giorni di Rieti tornano a farci compagnia oggi, soprattutto potremo rivedere Marcell Jacobs competere sui 100 metri a caccia di un’altra vittoria.

Saranno tre gli italiani al via, nella diretta della Diamond League Stoccolma 2022: oltre al campione olimpico sarà presente in pedana Elena Vallortigara, naturalmente nel salto in alto, e poi Ayomide Temilade Folorunso che si cimenterà nei 400 ostacoli. Vedremo allora quello che succederà; come sempre nella tappa della Diamond League non sono tantissimi i rappresentanti di casa nostra, sono invece molti gli eventi cui assisteremo nella giornata di giovedì. Prima di cominciare facciamo allora un rapido excursus su quello che ci aspetta nel corso del Bauhaus Galan.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della Diamond League Stoccolma 2022 sarà trasmessa in chiaro (con collegamento dalle ore 20:00), su Rai Sport + HD: un appuntamento per tutti sul canale 58 del televisore, ma per questa tappa di atletica ci sarà l’alternativa, riservata agli abbonati, di Sky Sport Action al numero 206 della televisione satellitare. Ricordiamo poi che le gare del meeting saranno disponibili anche in diretta streaming video: nel primo caso visitando il sito o l’app di Rai Play, nel secondo attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della Diamond League Stoccolma 2022 prenderà ufficialmente il via alle ore 17:47, con il getto del peso femminile: una gara che ovviamente ci farà compagnia nel corso del tardo pomeriggio, e che idealmente ci accompagnerà verso gli altri eventi. La cerimonia di apertura è prevista alle ore 18:50, e darà il via alle danze: dalle ore 19:22 il lancio del giavellotto maschile introdurrà tutte le gare del Diamante.

Noi italiani come abbiamo già visto dobbiamo osservarne con attenzione tre: quella che partirà per prima è il salto in alto maschile con la prima atleta che staccherà alle ore 19:26, mentre dovremo aspettare le 20:04 per vedere all’opera Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli. Marcell Jacobs invece andrà a caccia di gloria sui 100 metri alle ore 20:15; il programma della Diamond League Stoccolma 2022 si esaurirà poi con le ultime gare, alle ore 21:51 – dunque abbastanza tardi – vivremo gli 800 metri maschili con cui il Bauhaus Galan sarà concluso. Vedremo allora quello che succederà in pista e in pedana per questo grande evento dedicato all’atletica mondiale…

