SVILUPPO SOSTENIBILE/ Il ruolo cruciale dell’investimento sulle competenze

Il 2023 è l’European year of Skills, che rappresentano un elemento fondamentale anche per poter raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’Agenda 2030. Come Philip Morris Italia partecipiamo quest’anno al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, partendo proprio da qui, dalle competenze e dalla loro centralità.

Le istituzioni, le imprese, il Terzo settore, i centri di competenza, possono fare la differenza e contribuire insieme alla transizione verde e digitale attraverso il sostegno all’innovazione e alla competitività.

Al ricco programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis, fatto da centinaia di iniziative in diverse città italiane tra convegni, laboratori, mostre e tanto altro, partecipiamo con due eventi per riflettere sull’importanza dell’impegno delle aziende verso la formazione continua, l’upskilling e il reskilling dei lavoratori.

Il primo è dedicato al ruolo delle grandi aziende nello sviluppare le supply chain e il territorio. Si è tenuto a Crespellano (in provincia di Bologna), in un luogo a cui teniamo molto perché è la sede, oltre che del nostro stabilimento produttivo dedicato ai prodotti di nuova generazione, del nostro Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC), il centro dedicato alla formazione su Industria 4.0.

Moderato da Alessia Albertin, l’evento si è tenuto il 12 maggio e vi hanno parteciperato: Andrea Turrini, Program Manager IMC; Sara Teglia, Coordinatrice Impronta Etica; Giorgio Ventre, Direttore Dipartimento Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie Università Federico II; Daniela Vacchi, Direttore e Fondatore ITS Maker.

Il secondo è dedicato al trasferimento delle competenze come motore per l’innovazione e la sostenibilità. Si è tenuto in una città importante come Taranto, città in cui come azienda abbiamo investito attivando il nostro primo Digital Information Service Center (DISC), un centro interamente dedicato al supporto dei consumatori italiani dei nuovi prodotti senza combustione e relativi dispositivi, che dà lavoro a 300 persone.

Moderato da Roberta Morleo, l’evento si è tenuto oggi alla Sede di Confindustria Taranto e vi hanno partecipato: Eleonora Santi, Direttrice External Affairs Philip Morris; Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto; Luca Scattarelli, Presidente Fondazione ITS “A. Cuccovillo”; Alessandro Delli Noci, Assessore regionale allo Sviluppo economico; Salvatore Toma, Presidente Confindustria Taranto.

Non può esserci sviluppo e un futuro sostenibile senza un investimento strutturale e continuo sulle persone e sulle competenze, nel medio e nel lungo periodo. Farsi trovare pronti, preparati, è l’unica strada possibile per costruire una crescita sostenibile, per accrescere l’innovazione e migliorare la competitività delle imprese e del sistema Paese.<

