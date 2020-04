Swami La Rosa malata di fibrosi cistica, Tu si que vales/ Video: “Non potrei cantare”

Pubblicità

Sul palco di Tu si que vales, nel corso della terza puntata dell’ultima edizione, è salita una ragazza con una bellissima voce e una grande forza. Lei è Swami La Rosa che ai quattro giudici svela che neppure avrebbe potuto cantare a causa della sua malattia. Swami è infatti affetta da fibrosi cistica, malattia che compromette le vie respiratorie. Una patologia che Swami combatte sin da piccolissima e che, ammette, le impedirebbe anche di cantare se non fosse per la sua grande forza di volontà e la sua passione per la musica. I quattro giudici sono infatti colpiti dalla gioia che traspare dai suoi occhi mentre canta, ed è per questo e per il suo talento che decidono di premiarla.

Swami La Rosa, chi è la cantante concorrente a Tu si que vales con la fibrosi cistica

Contattata poi da Fanpage, Swami La Rosa ha dichiarato: “Ho cominciato ad avere la consapevolezza di quella che sono da pochissimo tempo – ha dichiarato la cantante e concorrente di Tu si que vales – solo ora so che Swami non sarebbe stata la stessa se non avesse avuto la fibrosi cistica.” Così ha aggiunto: “Ho pensato di mollare tante volte ma grazie alla musica non avrei la stessa motivazione per curarmi perchè trovo in lei la forza di andare avanti”. Questa sera, su Canale 5, il pubblico potrà rivivere la sua esibizione e le emozioni provate sul palco nella replica di Tu si que vales. (Clicca qui per il video dell’esibizione)



