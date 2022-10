Swedish House Mafia, show al Forum di Assago/ Biglietti sold out e Zlatan Ibrahimovic

Gli Swedish House Mafia hanno regalato grande spettacolo ieri sera a Milano. Al Forum di Assago il trio di deejay e producer svedese non ha deluso le attese, facendo ballare i migliaia di italiani presenti, provenienti da ogni angolo della nostra penisola, che non si sono voluti perdere l’unica tappa italiana degli stessi.

Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso, i nomi d’arte dei tre componenti degli Swedish House Mafia, hanno ripercorso insieme al pubblico i loro 20 anni e passa di carriera, suonando storiche hit come ad esempio Don’t You Worry Child, For You, Save the World ma anche Leave the World Behind, Antidote, Graveyard, More Than You Know e molti altri ancora, una scaletta davvero lunga, ricca e completa, che non ha affatto deluso gli spettatori accorsi numerosi al “teatro” meneghino.

SWEDISH HOUSE MAFIA AL FORUM: I 4 ELEMENTI DELLA NATURA

Il Forum ha infatti registrato il tutto esaurito e sui social nelle ultime ore si sono moltiplicati i filmati e i video inerenti la magica serata con protagonisti i tre disk jockey svedesi. Il concerto è stato realizzato utilizzando come tema centrale i quattro elementi della natura, quindi terra, acqua, fuoco e aria: quest’ultima è stata simboleggiata dal “fumo” che ha pervaso la console posta al centro del palco, quindi il fuoco ha incorniciato alcuni dei momenti più “hot” della serata, mentre l’acqua sono state le lacrime di gioia e il sudore dei presenti e degli stessi deejay, e infine la terra che ha sorretto le persone che si sono scatenate a Milano per circa 90 minuti.

Il clou dell’evento degli Swedish House Mafia, oltre a brani storici e iconici come quelli menzionati sopra, anche hit mondiali come One (Your Name) e Miami 2 Ibiza, super ballate da tutti i presenti. Il concerto degli Swedish House Mafia si è poi concluso con una chicca, una vera sorpresa per i paganti, visto che gli ultimi due brani (che storicamente chiudono i loro concerti), leggasi Don’t You Worry Child e Save The World, sono stati suonati con al loro fianco un ospite d’eccezione, ovvero Zlatan Ibrahimović, connazionale del trio.











