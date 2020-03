SYLVIE LUBAMBA/ Le accuse a Pietro Delle Piane (Domenica Live)

Sylvie Lubamba ha deciso di attaccare Pietro Delle Piane. Il compagno di Antonella Elia è finito al centro del gossip nelle ultime settimane per via del possibile tradimento con Fiore Argento, una sua ex fiamma del passato e figlia maggiore del re dell’horror. A puntare il dito contro l’attore ci ha pensato anche la Lubamba, che ha rivelato di aver avuto una relazione con lui 14 anni or sono. Oggi, 8 marzo 2020, Sylvie Lubamba sarà ospite di Domenica Live per raccontare ancora la sua versione dei fatti. “Ci siamo conosciuti in Sardegna”, ha dichiarato a Live – Non è la d’Urso, “a Portocervo, ci presentò un amico che abbiamo in comune e me lo presentò come Pietro Delle Piane. Mi fecero credere che era un parente di Carlo Delle Piane”.

SYLVIE LUBAMBA, LE ACCUSE A PIETRO DELLE PIANE

La showgirl ha sottolineato che la frequentazione sarebbe avvenuta in un momento d’oro per la sua carriera e anche per questo l’artista le avrebbe rivelato di aver chiesto ad alcuni amici paparazzi di creare uno scoop con un finto bacio. “Alla fine ho accettato perché è stato molto insistente”, ha detto Sylvie. La cosa però si è fermata là: nessun giornale ha voluto pubblicare gli scatti e l’attore si sarebbe infuriato. La Lubamba però avrebbe deciso di aiutarlo ancora, invitandolo ad una festa in cui sono stati fotografati insieme. “Però lui era scontento”, ha rivelato, “addirittura mi chiese il numero del direttore, perché era uscito come fidanzato di Sylvie Lubamba e non come Pietro Delle Piane“. La relazione fra loro poi non sarebbe stata tutta rosa e fiori, soprattutto perché la showgirl aveva iniziato a intuire che la loro storia fosse solo legata alla volontà di Pietro di apparire sui giornali. “Un giorno ci siamo confrontati per una banale discussione e lui mi ha tirato una manata”, ha dichiarato, “ma era più che una manata, una sberla”. Secondo la sua versione, l’attore sarebbe stato violento nei suoi confronti in diverse occasioni, anche se alla fine lei ha scelto di non denunciarlo.

IL FINTO SCOOP

Sylvie Lubamba ha gettato una nuova ombra su Pietro Delle Piane, che ha già rivelato di volersi rivolgere alle sedi più opportune. Anche se in tv ha fornito la versione ridotta, la showgirl ha parlato in modo dettagliato di quanto sarebbe successo fra lei e l’attore grazie a una lettera inviata alla Gazzetta di Milano. Tutto sarebbe iniziato nel 2006, lo stesso anno in cui la Lubamba ha perso il padre. Lei si trovava in compagnia dell’amico Mario Parodi in Sardegna e sarebbe stato proprio lui a presentarle Pietro come un attore affermato e parente del celebre maestro Carlo Delle Piane. “In seguito fu lui a contattarmi per invitarmi nella casa al mare di famiglia a Fiume Freddo”, scrive, “ricordo con piacere l’ospitalità e l’accoglienza dei suoi genitori e di suo fratello, persone umili e semplici ma di gran cuore”. Nonostante l’invito accettato e l’inizio del flirt, Sylvie inizia comunque a credere che l’attore non sia del tutto cristallino, ma decide comunque di raggiungerlo a Roma, presso la casa acquistata dai genitori di Pietro.

L’INVITO AD ANTONELLA ELIA

Ed è proprio in quei giorni nella capitale che l’attore le avrebbe parlato dello scoop con i paparazzi per il finto bacio. “Accettai non solo per il suo continuo assillarmi, ma anche per le sue capacità di ammaliatore”, spiega, “per cui furono organizzati degli scatti all’esterno della sua abitazione”. Dopo aver visto che nessun settimanale aveva scelto di pubblicare le foto, Pietro avrebbe cercato di farla sentire in colpa. “Chiedendomi ripetutamente come mai un personaggio in auge, come la sottoscritta, non avesse spazio sui settimanali”, specifica. Qualche giorno prima a quelle foto, Pietro l’avrebbe colpita in pieno viso, “causando un ematoma e gonfiore tra il labbro superiore e il naso tant’è che dovetti utilizzare tanto cerone per coprire le tumefazioni”. La Lubamba si augura infine che Antonella Elia possa aprire gli occhi sul fidanzato e smettere di difenderlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA