Sylvie Vartan/ La regina dello yéyé: da “Zum zum zum” all’amore per Johnny Hallyday

Sylvie Vartan tra le protagoniste della nuova puntata di Techetechetè, il programma di video-frammenti in onda oggi, venerdì 21 agosto 2020, su Rai1. Classe 1944, Sylvie George Vartan è nata a Iskretz, un sobborgo di Sofia da padre armeno e madre ungherese. Con i genitori ha prima vissuto a Sofia in Bulgaria e poi si sono trasferiti dopo l’occupazione sovietica a Parigi dove una giovanissima Sylvie si è avvicinata alla musica. Fondamentale per la sua carriera di cantante è stato il fratello Eddie, produttore musicale, che nel 1961 le offre la possibilità di cantare il brano “Panne d’essence” con Frankie Jordan con cui partecipa anche ad una trasmissione televisiva conquistandosi il soprannome della la liceale del twist. Comincia così la carriera musicale di Sylvie che sigla un contratto discografico con Decca Records a cui segue un tour con Gilbert Bécaud arrivando perfino ad aprire i concerti parigini dei Beatles. La grandissima popolarità arriva quando condivide il palcoscenico con il marito Johnny Hallyday, leggenda della musica francese. Intanto la Vartan conquista la vetta della hit parade in Francia con “Le Loco-Motion” nel 1962 e l’anno dopo con “Watching You” e “Si Je Chante”.

Sylvie Vartan figli: David e Laura

Sono anni di grandi successi per Sylvie Vartan che con “Plus Belle Pour Aller Danser” conquista la hit parade per ben undici settimane consecutive. Un successo dietro l’altro la portano a diventare la regina dello yéyé in Francia, così nei primi anni ’60 approda anche in Italia con la cover “Zum zum zum” di Mina e poi con le traduzioni dei suoi brani di successo: da “Come un ragazzo” a “Irresistibilmente” fino a “Una cicala canta”. Ma non finisce qui visto che la Vartan è anche protagonista di diversi show televisivi come “Doppia coppia”, “Canzonissima”, “Punto e basta” fino allo speciale “Incontro con Sylvie Vartan”. Nel 1968 l’artista resta vittima di un terribile incidente stradale. In auto con l’amica d’infanzia Mercedes Calmel verso Parigi le due sono investite da un auto: l’amica muore sul colpo, mentre la Vartan riporta gravissime ferite. Due anni dopo un altro terribile incidente: questa volta è in auto con il marito Johnny Hallyday e si ritrova sfigurata in viso al punto da dover ricorrere a diversi interventi di chirurgia facciale. Nonostante tutto nel 1969 torna in pista pubblicando una serie di nuovi brani di natura disco music fino al successo “J’ai un problème” in coppia col marito Johnny Hallyday. Un matrimonio felice quello tra Sylvie e Johnny Hallyday che li rende una delle coppie più famose di Francia alla stregua di Albano e Romina. Dal loro amore nasce il figlio David Hallyday e la figlia Laura.