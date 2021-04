Syria e il marito Pier Paolo Peroni/ Due figli e un amore lontano dal gossip

A Canzone Segreta, Syria sale sul palco per dedicare a Belen Rodriguez, sua amica, un momento intenso e di grande emozione. Syria canta d’amore, lo stesso che vive lei stessa grazie al suo compagno Pier Paolo Peroni. Il loro, d’altronde, è un amore che dura da molti anni e che ha portato alla nascita di due figli: la prima, Alice, che ha come i genitori l’amore per la musica; il secondo Romeo nato nel 2012. Tra Syria e Pier Paolo ci sono 18 anni di differenza (la cantante è nata nel 1977), che non hanno mai influenzato il loro rapporto. D’altronde c’è sempre stata una grande passione in comune a tenerli insieme: la musica. Pierpaolo è famoso nel mondo della musica: è un noto produttore discografico che ha mosso i primi passi nella musica come dj quando aveva 25 anni. Ha lavorato nel Piper Club, famoso locale della Capitale dove ha poi incontrato Jovanotti. Tra i due è nata una bellissima amicizia che in breve si è trasformata in una fruttuosa collaborazione artistica. Ed è solo una parte della lunga carriera di Pier Paolo Peroni.

Pier Paolo Peroni, marito Syria/ "Liti e scontri ma ci completiamo.."

LEGGI ANCHE:

SYRIA/ “Il mio spettacolo per Gabriella Ferri, i nonni? Non li ho, vanno preservati”Pier Paolo Peroni, compagno Syria/ "Non siamo perfetti, ma ci completiamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA