T.S. Eliot e le lettere a Emily Hale/ Lui voleva fossero distrutte, ma lei…

Un amore impossibile quello tra T. S. Eliot e l’amica Emily Hale. Dopo 60 anni, infatti, sono state ritrovate le lettere che il poeta e drammaturgo britannico inviava alla sua amica e confidente. Un rapporto unico quello che legava Eliot alla Hale visto che si contano più di mille lettere dedicate ad una donna per cui il poeta ha provato un sentimento davvero speciale. Per molti la Hale, infatti, non era solo un’amica e confidente, ma anche una vera e propria musa per il critico letterario e drammaturgo statunitense poi naturalizzato britannico che nel 1948 ha ricevuto il Premio Nobel per la letteratura. La curiosità, circa le mille lettere ritrovate, è davvero altissima e molti sono convinti che all’interno di questi documenti sarà possibile conoscere e comprendere di più sul rapporto tra Eliot e Emily. Le lettere sicuramente sveleranno segreti e aneddoti sulla relazione tra i due andando così, una volta e per tutte, a chiarire se i due siano stati solo amici o anche amanti. Da giovedì 2 gennaio 2020, infatti, studenti, ricercatori e studiosi potranno finalmente leggere queste lettere disponibili presso la Princeton University Library nel New Jersey negli Stati Uniti.

T.S. Eliot a Emily Hale: 25 anni di lettere

La notizia del ritrovamento delle lettere che T. S. Eliot ha scritto all’amica e confidente Emily Hale ha già fatto il giro del mondo. Si tratta di una importantissima scoperta dal punto di vista letterario visto che questi documenti storici chiariranno moltissimi dubbi sulla relazione tra il drammaturgo britannico e la sua musa. “Penso possa essere l’evento letterario del decennio” ha commentato Anthony Cuda, studioso di Eliot e direttore della T.S. Eliot International Summer School poco dopo la notizia del ritrovamento delle lettere. Non solo, lo storico del poeta e drammaturgo ha anche precisato: “non conosco nulla di più atteso o importante, l’uscita di queste lettere è epocale”. Una scoperta epocale che, dopo ben 60 anni, potrebbe finalmente fare chiarezza sul rapporto che Hale e Eliot hanno avuto per circa 25 anni. I due, infatti, per tutti questi anni si sono scambiati centinaia e centinaia di lettere. Il primo incontro risale 1912, a Cambridge in Massachusetts, ma la grande amicizia tra i due comincia a crescere qualche anno dopo. Si tratta del 1927, anno in cui Eliot si trasferisce nel Regno Unito e Emily lavora come insegnante di drammaturgia presso alcune università americane. Alcuni anni dopo, per la precisone nel 1956, è proprio la Hale a donare le lettere ricevute dall’amico Elito con la clausola di aprile solo dopo 50 anni dalla sua morte o da quella del poeta e drammaturgo. A morire prima è proprio lo scrittore nel 1965, mentre Emily muore quattro anni dopo. Stando alle indiscrezioni dei biografi il desiderio di Eliot sulle lettere era ben diverso da quello dell’amica Emily, visto che le aveva chiesto di bruciarle!

