Il 30 settembre debutterà su Rai 1 la nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà campione di ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Ora per il conduttore toscano è il momento definire del cast della dodicesima edizione: i concorrenti dovrebbero essere ufficializzati entro il mese di luglio. In queste settimane sono molti i nomi circolati per Tale e quale show 2022, fra questi alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Già lo scorso anno Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando erano approdati al varietà di Rai 1 dopo la loro partecipazione al reality show di Canale 5. Dall’ultima edizione del GF Vip sono stati fatti i nomi delle sorelle Selassié – che potrebbero partecipare come unico concorrente come i Gemelli di Guidonia – Alex Belli, Davide Silvestri, Guenda Goria e Katia Ricciarelli.

Tale e Quale Show 2022: Marco Morandi e Patrizia Pellegrino nel cast?

Difficile immagine che tutti questi ex gieffini partecipano insieme a Tale e Quale Show, sicuramente verrà fatta una cernita. Secondo TvBlog, fra i nomi che hanno inviato dei provini e che hanno buone possibilità di partecipare a Tale e Quale Show 2022 ci sono Marco Morandi, figlio dell’intramontabili Gianni Morandi, e Patrizia Pellegrino, anche lei reduce dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per la definizione del cast dell’edizione 2022 di Tale e quale show, in partenza venerdì 30 settembre su Rai 1. Anche quest’anno il programma sarà seguito dallo spin-off “Tali e quali” condotto e diretto come sempre da Carlo Conti.

