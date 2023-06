Tale e quale show 2023: Pamela Prati e le sorelle Selassié nel cast?/ Le anticipazioni TV

Tale e quale show 2023 ai nastri di partenza: spunta lo spoiler tv

Tale e quale show riapre i battenti sotto la conduzione di Carlo Conti, o almeno questo é quanto anticipato dagli spoiler TV di giugno 2023. In attesa del via alla nuova edizione del format sulle imitazioni e dedicato agli imitatori, nel mese corrente di giugno 2023 VistoTV riprende online le prime anticipazioni TV della nuova stagione del format condotto da Carlo Conti su RaiUno, Tale e quale show 2023, che salvo cambiamenti repentini nei palinsesti TV partirebbe il prossimo mese di settembre 2023.

Relativamente ai primi spoiler, si apprende che l’occhio pubblico si interroghi sull’identità dei concorrenti e il cast dei giudici adibiti alle votazioni della gara sulla imitazioni. In particolare, tra i telespettatori, c’é chi si chiede se dopo il passaggio dalla TV di stato alle reti Mediaset, con l’ingaggio nel ruolo di giudice al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio sia intenzionato a fare rientro in casa Rai, per ricoprire nuovamente il ruolo di giurato. E a quanto pare, così come si legge tra le pagine di Oggi magazine, il paroliere non avrebbe motivo per non fare re-entry a Tale e quale show. Anche perché tra Malgioglio e Conti i rapporti si direbbero ancora saldi, tanto che alla prima puntata di Amici 22, il paroliere destinava un messaggio scherzoso al timoniere di Tale e quale show in TV: i“Carlo perdonami, devo chiederti scusa ora. Oggi ti ho tradito con Maria”.

Il cast dei protagonisti di Tale e quale show 2023

Con Cristiano, a quanto pare resterebbero invariati tutti i giudici, insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Ma chi sono i protagonisti concorrenti di Tale e quale show 2023?

Pipol TV, in merito al quesito, lancia dei primi nomi dei papabili concorrenti, quali quelli di alcune vecchie glorie del Grande Fratello vip. Più precisamente parliamo dell’ex primadonna del Bagaglino Pamela Prati (che sarebbe molto vicina alla firma del contratto), le sorelle Selassié, la vincitrice del Grande Fratello vip 6 Jessica Selassié, Clarissa Selassié e Lulù Selassié (che da sempre sognano una carriera musicale) e la cantante lirica Katia Ricciarelli (il sogno di Carlo Conti).

Il format di Carlo Conti, inoltre, é previsto in onda in chiaro tv su Rai Uno e in streaming online su Rai play.it.











