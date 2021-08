Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti nuove veline di Striscia/ Chi sono le ex di Amici

Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti sono le nuove veline di Striscia La Notizia. La notizia era trapelata già qualche mese fa, anticipata da Riccardo Signoretti ma oggi arriva la conferma direttamente da Tv Sorrisi e Canzoni, riportata dal giornalista Andrea Conti su Twitter. “La coppia inedita #VanessaIncontrada e #AlessandroSiani aprirà la nuova stagione di #StrisciaLaNotizia, al via lunedì 27 settembre su Canale 5. Le nuove Veline sono due ex ballerine di “Amici”: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti (da Tv Sorrisi e Canzoni)”, ha rivelato.

TALISA RAVAGNANI/ Da ‘Amici’ a Selena Gomez, la sua carriera da star internazionale

In effetti la conferma dei due nuovi conduttori è arrivata con tanto di prime dichiarazioni dei due che si sono detti entusiasti per la nuova avventura. Tornando alle veline, ricordiamo che Talisa e Giulia sono due ex ballerine di Amici che tanto sono piaciute al pubblico del talent.

Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti: dopo Shaila Gatta altre due ex di Amici a Striscia

È stato proprio Signoretti, nella sua anticipazione di giugno, a ricordare la loro partecipazione ad Amici, annunciando la loro presenza sul bancone di Striscia la Notizia quest’anno. “Ebbene, la bionda è Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22): due garanzie per Antonio Ricci, l’autore del tg satirico di Canale 5. Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, nonostante la giovane età, vantano una buona esperienza nel mondo dello spettacolo. Talisa ha partecipato ad Amici 19, dov’è arrivata al Serale, e nel 2021 è tornata nel talent come ballerina professionista. Giulia, concorrente di Amici 16, ha danzato anche nello show comico Colorado.”, le sue parole. Ricordiamo che prima di loro c’è stata un’altra ex ballerina di Amici nel ruolo di velina: Shaila Gatta.

Talisa Ravagnani e Javier dopo Amici/ "Voglio con te una casa e un cane"

LEGGI ANCHE:

TALISA RAVAGNANI "JAVIER? NON ME NE FREGA NIENTE"/ "Ho parlato anche con la sua ex.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA