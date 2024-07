Talisa Ravagnani, la ballerina di Amici ha avuto un malore/ L’annuncio: “Sto male, devo smettere”

Malore Talisa Ravagnani, cos’è successo?

Talisa Ravagnani, famosa ballerina di Amici, ha da poco avuto un brutto malore che l’ha costretta a fermare i suoi allenamenti quotidiani. L’annuncio è arrivato direttamente da lei dagli Stati Uniti, dove da qualche tempo ha iniziato una brillante carriera professionale dopo essere uscita dalla scuola più famosa d’Italia, Amici di Maria De Filippi. Talisa Ravagnani è adesso professoressa di una prestigiosa accademia americana, anche se il suo curriculum è ricchissimo di esperienze anche nel mondo della televisione. Oltre all’esperienza ad Amici, dove si è distinta per il ballo “Look at her now” è stata infatti anche ballerina nel programma di Canale5 Striscia la Notizia.

Dopodiché si è trasferita negli Stati Uniti, nazione dove è nata e cresciuta. Oltre ad essere insegnante di una scuola di danza negli USA, la ballerina è impegnata anche in diversi tour in tutto il continente. Pochi giorni fa, però, Talisa Ravagnani ha rivelato sui social di aver avuto un malore che l’ha costretta a interrompere i viaggi lavorativi. I fan si sono chiaramente domandati quale fosse il problema di salute dell’amata danzatrice che ha postato una foto in ospedale in cui si vede una flebo attaccata al suo polso. Dopo le innumerevoli domande degli affezionati followers, ha deciso di confessare cosa le è successo. Fortunatamente si è trattato di un’infezione non grave che dovrà curare con il riposo assoluto e specifici antibiotici. Quello che preoccupa i fan è che Talisa Ravagnani è sparita poi dai social, dopo aver ringraziato tutti i fan per il grande affetto dimostrato. Probabilmente, però, si sta solo riposando, come le hanno prescritto i medici.

Talisa Ravagnani, dopo Javier Rojas il nuovo amore con Mike Cugnata

Talisa di Amici è nata nel 2001 ed è stata una delle veline di Striscia la Notizia con Giulia Pelagatti nel 2021. Prima di averla vista nel celebre programma satirico di Antonio Ricci, il pubblico di Canale Cinque l’ha guardata spiccare nella famosissima scuola di amici, il talent decennale di Maria de Filippi. Per quanto riguarda la sua vita privata, la ballerina è vissuta in diverse parti del mondo, prima a Dubai fino ai suoi 13 anni e poi a Los Angeles dove si è data completamente al mondo della danza. Prima del malore, Talisa Ravagnani si trovava in un momento estremamente fortunato della sua carriera, con opportunità incredibili che l’hanno resa una delle poche star di Amici famose sia in Italia che negli USA. A Striscia la Notizia aveva dimostrato tutto il suo talento nella danza, diventando una delle veline più apprezzate degli ultimi anni, sostituendo Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia, a loro volta ballerine professioniste.

Anche la sua vita sentimentale è stata al centro del gossip, soprattutto perché è stata fidanzata con Javier Rojas, il bellissimo ex ballerino e collega di Amici. La loro relazione è durata pochissimo e adesso Talisa Ravagnani è perdutamente innamorata di Mike Cugnata, modello americano. Ad oggi vive serena in America e nonostante il malore inaspettato che l’ha colpita, proverà sicuramente a fare di tutto per non abbandonare il tour di danza nel quale era impegnata. Intanto, su Instagram i fan aspettano con ansia un suo cenno per capire come sta e se l’infezione è finalmente passata.











