Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti nuove veline di Striscia la Notizia?/ Da Amici…

A settembre, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva non saranno più sul bancone di Striscia La Notizia. Le due veline hanno salutato i telespettatori del tg satirico in onda su Canale 5 poche settimane fa, con il record di coppia più longeva su celebre bancone. Questo vuol dire che da settembre due nuove ragazze prenderanno il loro posto; si, ma chi? A lanciare l’indiscrezine, svelando le due possibili nuove velice, è Riccardo Signoretti nel nuovo numero di Nuovo Tv. Il direttore del nuovo settimanale, nel numero in edicola domani 29 giugno, snnuncia che a prendere il posto di Shaila e Mikaela saranno due ballerine che abbiamo visto in passato come allieve della scuola di Amici: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti.

Chi sono Talisa e Giulia, le ex ballerine di Amici e possibili nuove veline

Partendo da Talisa Ravagnani, la ballerina ha 19 anni e la abbiamo vista ad Amici di recente visto che ha partecipato all’edizione 19 di Amici, durante la quale ha avuto un flirt con il ballerino Javier. Invece è passato qualche anno dalla partecipazione ad Amici di Giulia Pelagatti: oggi 22enne, l’abbiamo vista nella sedicesima edizione dove, tuttavia, non riuscì ad arrivare alle fasi finali del programma. Ha avuto però molte occasioni lavorative dopo Amici: l’abbiamo vista sul palco di Colorado ma anche nel corpo di ballo di altri celebri programmi televisivi. Ora entrambe potrebbero essere le nuove veline di Striscia la Notizia: Talisa la velina bionda, Giulia quella mora.

