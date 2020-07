Talulah Riley, ex moglie Elon Musk/ “Non sono stata reclutata come sua sposa bambina”

Talulah Riley, attrice britannica ed ex moglie del fondatore di Tesla Elon Musk, ha deciso di rompere il silenzio e smentire le voci secondo le quali sarebbe stata procurata come “sposa bambina” per il suo ex marito da Ghislaine Maxwell, ex fidanzata di Jeffrey Epstein. Una voce che si è rafforzata dopo che dal web è riemersa una foto dell’attrice, molto giovane, assieme all’ex compagno a una festa di “Vanity Fair”. La Riley ha però smentito i sospetti: “Per quanto ne sappia, non ho mai incontrato Ghislaine Maxwell”, ha dichiarato in un comunicato rilasciato nel fine settimana dopo le polemiche nate per la fatidica foto. “Elon e io ci siamo conosciuti quando avevo 22 anni e lui era in viaggio d’affari a Londra. È stato un incontro casuale, non pianificato da nessuno”, ha tenuto ancora a chiarire l’attrice.

Talulah Riley e Elon Musk: i chiarimenti dell’ex coppia

L’immagine ormai virale che vede Talulah Riley al fianco di Elon Musk scattata in un party dopo la cerimonia degli Oscar 2014, organizzato da “Vanity Fair”,continua però a far discutere. L’attrice ha allora aggiunto: “È possibile che io le sia stata brevemente presentata, ma non in alcun modo che io possa ricordare”, ha ricordato. Dal canto suo, Musk, proprio in merito alla foto che ha fatto il giro del web, ha precisato in un tweet che: “Ero a quella festa di “Vanity Fair” con @TalulahRiley. Non conosco Ghislaine. La vera domanda è: perché ‘Vanity Fair’ l’ha invitata?”. Questione chiusa?



