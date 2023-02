Tananai, dedica a Lisa, Olga, Maxim: chi sono protagonisti video/ “Senza di loro…”

Tananai, la dedica struggente ai. protagonisti del suo video nella finale del Festival di Sanremo 2023: “Senza di loro…”

Dedica commovente da parte di Tananai al Festival di Sanremo 2023, dopo aver cantato il suo brano Tango nella finale della kermesse. “Io vi ringrazio”, dice emozionato ad Amadeus e Morandi. “Mi avete fatto crescere in un anno. Sono contento di fare quello che sto facendo e se sono contento di fare questo è solo grazie Lisa, Olga e Maxim che sono i protagonisti del mio video”. La clip, alquanto struggente, racconta una storia d’amore nata in tempi di guerra. Con grande eleganza e raffinatezza, il cantante ha voluto sottolineare un tema a lui molto caro, ringraziando appunto chi ha collaborato al filmato. “Senza di loro questo video non esisterebbe e non esisterebbe la cosa di cui vado più fiero. Spero che tornerà un lunedì per chiunque“, il tenero auspicio di Tananai.

Tananai emoziona nella finale del Festival di Sanremo 2023: “Spero torni un lunedì”

Sul web, manco a dirlo, la sua performance e la sua dedica non sono passate inosservate. Tanti gli internauti colpiti dalle parole del giovane artista, che ha fatto breccia nel cuore del pubblico con la musica e con le parole. “Sono felice che Tananai abbia parlato del video della sua canzone perché credo che non se ne stia parlando abbastanza”, scrive un utente. “Ogni volta che sento Tango mi si spezza il cuore”, l’eco di un altro internauta. “La canzone di Tananai è davvero brividi, soprattutto per il tema di cui parla. Molto coraggioso”, si legge su Twitter.

