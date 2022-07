Tananai e Fedez, incidente Battiti Live/ Uno scivola, l’altro si frantuma le pal*e

Tananai, quella “scivolata” a Battiti Live 2022 nella tappa di Gallipoli

Nella puntata di Battiti Live in onda questa sera, martedì 19 luglio su Italia 1, rivedremo con ogni probabilità il piccolo incidente che ha coinvolto Tananai e Fedez nella tappa della splendida Gallipoli. Nelle scorse settimane, infatti, era diventata virale la disavventura dei due cantanti durante la performance in Puglia. A riportare i danni maggiori, seppur senza conseguenze serie, è stato Tananai, che scivolando si è fatto male e ha dovuto fare ricorso ad una medicazione alla caviglia. Stando a quanto pubblicato sui social, poi, non sono emersi ulteriori problemi per il cantante. Stesso discorso per il suo collega Fedez, che in preda all’entusiasmo gli è saltato addosso durante l’esibizione rimediando una botta ai gioielli di famiglia.

Fedez/ "Il tumore? Il mio mantra è: vivere per essere ricordato dai miei figli"

L’urlo di Fedez dopo l’incidente a Battiti Live: “Mi sono frantumato le pal*e”, ma ora sta bene

“Mi sono frantumato le pal*e”, aveva sbottato al termine della sua performance, tra il serio e il faceto. In ogni caso, anche per lui, nessuna conseguenza seria. E su questo non ci sono dubbi dato che, il rapper, si è mostrato più volte felice e sorridente su Instagram, alle prese con lo scivolo in barca e tante altre avventure che, puntualmente, condivide coi suoi fan. Questa sera, dunque, Tananai e Fedez show a Battiti Live, durante la loro esibizione con Mara Sattei in Dolce Vita, brano iconico di quest’estate 2022.

LEGGI ANCHE:

Vittoria Lucia Ferragni dice "papà" per la prima volta/ Fedez emozionato in direttaMara Maionchi: "Ho avuto due tumori a seno, che paura!"/ "Giusto parlarne come Fedez"

© RIPRODUZIONE RISERVATA