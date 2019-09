Tapiro d’oro a Danilo Toninelli/ Staffelli: “Era un bravo ministro, mai fatto gaffe”

Tapiro d’oro a Danilo Toninelli: Striscia la notizia ha ironicamente premiato l’ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, con il servizio realizzato da Valerio Staffelli che verrà mandato in onda questa sera, martedì 24 settembre 2019. Il celebre “riconoscimento” del telegiornale satirico è dovuto alla mancata riconferma a ministro nel Governo M5s-Pd: al suo posto c’è la dem Paola De Micheli e, secondo le ultime indiscrezioni, Toninelli è destinato a raccogliere l’eredità di Stefano Patuanelli come nuovo capogruppo grillino al Senato. L’inviato di Striscia la notizia ha raggiunto il pentastellato a Castellone, provincia di Cremona, e non è andato tanto per il sottile: «Come mai l’hanno asfaltata appena è cambiato il Governo? Era un bravo ministro, non ha mai fatto una gaffe…». Simpatica la risposta dell’ex ministro: «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola».

TAPIRO D’ORO A DANILO TONINELLI: “NON SONO STATO GHIGLIOTTINATO”

Definito il “ministro delle gaffe” dall’opposizione, Danilo Toninelli ha poi ironizzato con Valerio Staffelli: «Tu sei andato a 100 all’ora nel tunnel del Brennero?». Dopo avergli regalato un paio di occhiali decisamente originali, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha chiesto a Toninelli chi ha voluto la sua testa: «Lavoro per i 5 Stelle e non mi è mai importato del sottoscritto. Ma non sono stato ghigliottinato». E torna sulla caduta dell’esecutivo gialloverde, passato ormai alla storia come il Conte 1: «Stavamo risolvendo un sacco di problemi…». Non ci resta che attendere il servizio completo che verrà mandato in onda nella puntata di questa sera, con l’esponente del Movimento 5 Stelle che è “stato allo scherzo” ed ha accettato senza problemi l’ambitissimo Tapiro d’oro…

