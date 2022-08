Tara Gabrieletto dura sull’ex Cristian Gallella: “Ha riprovato a conquistarmi poi è sparito”/ Lo sfogo social

Tara Gabrieletto di Uomini e Donne svela inediti retroscena sul rapporto con l’ex marito Cristian Gallella

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono stati una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Usciti insieme dal programma di Canale 5 i due sono poi convolati a nozze ma le cose sono andate a finire male. Riavvicinamenti e liti non sono mancati però dopo la rottura ed è proprio Tara ad averlo rivelato recentemente sui social. L’ex corteggiatrice è molto riservata quando si tratta di vita privata, eppur ha voluto concedere ai fan qualche inedito retroscena sul rapporto con Cristian.

Tara Gabrieletto, la rottura con l'ex Uomini e donne Cristian Gallella?/"Si rinasce"

A chi le ha chiesto le cause della fine del matrimonio con Cristian, Tara ha replicato: “Le cause non le ho mai dette e non inizierò certo adesso. Penso che basti quello che trovi su Google.” Non si sbottona, dunque, su questo aspetto, ma ammette che dopo la rottura lui ha provato a riavvicinarsi, causandole l’ennesima delusione.

Tara Gabrieletto: "Sprecato tempo con chi non meritava un c*zzo"/ "Quanti 'ometti'…"

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, niente più rapporti: “Per quello c’è l’avvocato”

“Se ha provato a riconquistarmi? Sì e nel momento che ho abbassato le difese è sparito di nuovo. Quindi peace&love.” ha tuonato Tara. Poi, a chi le ha chiesto “come ha fatto un amore grande come il vostro a finire?”, l’ex di Uomini e Donne ha risposto: “Perché a quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me all’epoca.” Ha inoltre dichiarato di non essersi pentita di averlo sposato ma che, ad oggi, non tornerebbe mai a Uomini e Donne.

Tara Gabrieletto "Un amore dopo Cristian Gallella? Assolutamente no"/ Altre priorità

Tara Gabrieletto da allora non ha più rivisto Christian: “Per quello esiste l’avvocato”, ha infatti detto ad un follower. Infine, a chi le ha chiesto se oggi c’è un nuovo amore nella sua vita, lei ha replicato: “Sono diversamente libera/impegnata. Quando si presenta anche a me lo presenterò.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA