Tara Gabrieletto e Cristian Gallella in crisi/ Lei: “Non è un bel periodo, sto male”

C’è aria di crisi tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, coppia nata nello studio di Uomini e Donne, convolata a nozze nel 2016. Indizi di un allontanamento tra i due non sono mancati d’altronde, come gli stessi fan hanno notato soprattutto negli ultimi tempi. Se le foto con Cristian scarseggiano ormai da qualche tempo sul profilo Instagram di Tara, l’ex tronista è assente dai social da un lungo periodo. I due hanno sempre preferito rimanere lontani dal gossip, ma le domande dei fan si sono fatte sempre più insistenti, portando Tara a rompere il silenzio. “Non sono mai stata brava a nascondere quando sto male. Gli occhi parlano.” ha esordito la Gabrieletto, per poi aggiungere “So che sarà difficile, però sulle mie cose private sono molto trattenuta. Non è un bel periodo, non sto bene”.

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella in crisi: “Stiamo prendendo delle decisioni”

Le parole di Tara Gabrieletto appaiono chiaramente riferite al matrimonio con Cristian Gallella. L’ex volto di Uomini e Donne continua allora con il suo sfogo, svelando che “Sto prendendo delle decisioni, nella mia vita, stiamo prendendo delle decisioni.” Così ha lanciato un appello ai follower: “Non fate domande strane, non continuate a chiedermi dov’è Cristian perché tanto non risponderò. – e ancora – Non vi arrabbiate se non ricevete risposte, non lo faccio per cattiveria ma solo perché sono cose mie. Quando sarà il momento giusto e avremo chiara la situazione, dirò quello che c’è da dire.” È insomma chiaro che la coppia sia in un momento di forte crisi e stia valutando se sia possibile risolverla oppure se questo matrimonio debba giungere alla sua chiusura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA