Tara Gabrieletto, la rottura con l’ex Uomini e donne Cristian Gallella?/”Si rinasce”

Tara Gabrieletto si racconta al web: la rinascita dopo Cristian Gallella

É un salto di qualità importante il riuscire a rinascere dopo una brutta rottura, e lo é ancora di più per chi come Tara Gabrieletto ha formato una coppia sottoposta ad una notevole esposizione mediatica, fidanzandosi per poi sposarsi e rompere, con Cristian Gallella. I due ormai ex consorti si conoscevano per la prima volta alla corte di Uomini e donne e in seguito alla loro rottura, i cui motivi non sono mai stati resi noti dai diretti interessati, molti tra i loro fan si sono chiesti cosa abbia spinto i due ex volti TV a dividersi. Riattivatasi tra le Instagram stories, dove ha replicato a delle domande ricevute dai followers, Tara Gabrieletto ha quindi risposto ad un utente che le ha chiesto il segreto per rinascere da una rottura: “Si rinasce, non c’è un libro che te lo spiega. Viene tutto da solo…quando inizi ad amarti e a mettere te stessa prima di tutto le cose vengono da sole giorno dopo giorno”.

Tara Gabrieletto a cuore aperto: cosa cancellerebbe dalla sua vita

Ma c’è qualcosa che col senno di poi lei cambierebbe della sua vita? “No, rifarei tutto quello che ho fatto con i pro e i contro -aggiunge-. Perché mi è servito per capire cosa voglio e soprattutto quanto valgo”. Purtroppo non ci sarebbe alcun margine di possibilità che Tara Gabrieletto e Cristian Gallella possano avere un ritorno di fiamma, dal momento che la lovestory tra i due é morta e sepolta per lei e lo strappo dall’ex tronista sarebbe stato piuttosto forte. In una storia postata su Instagram, precedente, inoltre, Tara ha tenuto a rimarcare il suo amore per gli animali, palesando che i cani a differenza delle persone riescano ad essere sempre fedeli.

