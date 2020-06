Taryn Power, è morta la sorella di Romina/ “Ha perso la sua lotta contro la leucemia”

Con un video che le mostra insieme lungo le strade del deserto americano, con sottofondo una delle loro canzoni preferite mentre cantano insieme sognando un futuro, Romina Power annuncia che la sorella Taryn è morta. Taryn Power si è spenta ieri negli Usa all’età di 66 anni lasciando il vuoto più assoluto tra i figli, i nipoti, i familiari e tutti coloro che le hanno voluto bene visto che, come dice Romina, lei è una “donna di luce”, una di quelle persone positive di cui non si può fare a meno in questa vita. L’annuncio arriva proprio dall’ex moglie di Al Bano Carrisi che rivela quello che è successo in lungo post in cui confida ai fan che la sorella ha perso la sua lotta con la leucemia, una lotta che andava avanti ormai da un anno e mezzo.

TARYN POWER E’ MORTA A 66 ANNI

In particolare, Romina Power scrive: “Mia sorella , Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno me mezzo contro la Leucemia. Lascera’ un vuoto immenso poiche’ era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosita’ e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”. Le due erano molto legate e spesso la stessa Taryn ha detto la sua anche commentando la vita privata della sorella e il suo passato con Al Bano Carrisi ma questo è il momento del lutto e, sicuramente, dopo la morte dell’ex suocera e madre del cantante di Cellino San Marco, questo è un altro duro colpo per Romina Power.

Ecco il post di Romina Power:





