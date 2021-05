Tassa di successione, Pd in pressing/ “Proposta per questa legislatura”: apertura M5s

Il ddl Zan ma non solo. Nelle ultime ore si è acceso il dibattito all’interno della maggioranza sulla tassa di successione, invocata dal segretario Pd Enrico Letta, creando diversi malumori. Il premier Mario Draghi è stato netto, «dare soldi e non prenderli», ma i dem non hanno intenzione di gettare la spugna. «Il Partito Democratico rivendica il diritto e il dovere di proporre idee e soluzioni per il Paese», quanto filtra dal Nazareno, riporta Adnkronos.

La tassa di successione dell’1% più ricco del Paese per la dote ai 18enni è stata stroncata dal Centrodestra ma anche da esponenti del Centrosinistra, il Partito Democratico ha rimarcato che si tratta di una «proposta per questa legislatura, da fare oggi» e di cui discutere «quando si aprirà il confronto nella maggioranza sulla riforma fiscale». Ancora ieri, su Twitter, Enrico Letta ha rincarato la dose: «Io non mollo».

TASSA DI SUCCESSIONE, PD IN PRESSING

Nelle ultime ore diversi esponenti del Partito Democratico hanno appoggiato la proposta di Enrico Letta sulla tassa di successione, queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella: «L’1% degli italiani più ricchi può sostenere i giovani: coloro che pagheranno il nostro debito pubblico e che subiranno più di tutti le conseguenze della pandemia. Una proposta giusta, che mette insieme equità e giustizia sociale». Anche Sandra Zampa si è schierata al fianco del suo segretario: «Per me, seconda di cinque tra fratelli e sorelle, figli di due fantastici ma non abbienti genitori,sarebbe stata una vera opportunità per perfezionare gli studi. Oggi vorrei fosse garantita ai giovani meritevoli che conosco». Un pressing a tutto campo su Draghi, dunque, che aumenta le divisioni all’interno della maggioranza. Dal Movimento 5 Stelle è arrivata un’apertura, l’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha spiegato: «Sarebbe necessario quantomeno aprire una riflessione e decidere insieme le modalità. Ma la finalità della proposta è sacrosanta: aiutare i giovani, e farlo subito. Soprattutto i meno abbienti, perché le disparità sono aumentate», riporta Open. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, ma una cosa è certa: i dem non mollano la presa sulla tassa di successione…

