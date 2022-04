Tasse non riscosse superano 1.100 mld euro/ Agenzie Entrate: “Situazione ingestibile”

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Enrico Maria Ruffini ha fatto il punto sul dossier tasse nel corso del suo intervento alla commissione sul federalismo fiscale. «Il magazzino dei crediti non riscossi attualmente ha sfondato il tetto dei 1.100 miliardi di euro», ha esordito l’avvocato, sottolineando l’aumento esponenziale, definito «ingestibile».

RIFORMA FISCALE 2022/ La mediazione al ribasso che la trasforma in un'occasione persa

Una situazione unica al mondo, ha rimarcato Ruffini, sottolineando che «nessuno tiene un magazzino di ventidue anni di crediti non riscossi». Nel corso del suo intervento, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il Parlamento è informato dal 2015, ribadendo le difficoltà nel gestire un magazzino del genere, aumentato ulteriormente dopo l’assorbimento del magazzino riscossione Sicilia.

Luce e gas sconto in Bolletta/ Il bonus non è per tutti: a chi a spetta e quanto?

Agenzia Entrate: tasse non riscosse superano 1.100 mld euro

Rispondendo alle domande dei parlamentari, Enrico Maria Ruffini ha tenuto a precisare che gli interventi degli ultimi anni – rottamazione, saldo e stralcio e altri istituti similari – non hanno sortito glli effetti sperati: «Attualmente il magazzino ha circa 130-140 milioni di cartelle con 16 milioni di cittadini iscritti al ruolo». Su base annua, ha aggiunto, entrano 70 miliardi di crediti da riscuotere ma ne escono meno di 10 miliardi di crediti riscossi. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che a gestire questo magazzino sono circa 8 mila funzionari, una cifra ritenuta non adeguata, considerando che «l’ente per legge è calibrato per gestire un magazzino di tre anni». Per quanto riguarda gli altri numeri, Ruffini ha tenuto a elogiare il contributo dei Comuni alle attività di accertamento dei tributi erariali per contrastare l’evasione fiscale. «Dal febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2021, sono state inviate da 1.153 Comuni circa 120.000 segnalazioni. Le segnalazioni acquisite dagli uffici dell’Agenzia hanno dato origine a 20.130 atti impositivi per una maggiore imposta accertata di 386.340.000 euro, per un importo riscosso totale pari a 139.199.000 euro (circa 7.000 euro di media a segnalazione)», riporta TgCom24.

LEGGI ANCHE:

Inflazione sale al 6,7% a marzo, cosa succede/ Aumento prezzi ed economia più debole

© RIPRODUZIONE RISERVATA