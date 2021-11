Tata Giacobetti e Giorgia, marito e figlia Valeria Fabrizi/ “Mi manca tanto”

Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi: un grande amore

Tata Giacobetti è stato il marito di Valeria Fabrizi, oggi concorrente a Ballando con le stelle 2021. Nato a Roma nel 1922, Giovanni “Tata” Giacobetti ha fondato il Quartetto Cetra nel 1940 insieme a Felice Chiusano, Lucia Mannucci e Virgilio Savona. Fu l’autore della maggior parte dei testi dell’indimenticabile gruppo, ma scrisse anche canzoni per altri artisti, come “La gatta che scotta” per Adriano Celentano. Nel 1964 sposò Valeria Fabrizi, un grande amore coronato dalla nascita di due figli: Giorgia e Alberto. Il secondo, come ha raccontato l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno, è scomparso poco tempo dopo aver visto la luce: “L’ho avuto in braccio per un mese e poi l’ho perso per una crisi cardiaca”. Giorgia invece è Pr e organizzatrice di eventi, molto legata a mamma Valeria.

Madre di Valeria Fabrizi: la violenza del compagno Alberto/ L'attrice: "io come lei"

Tata Giacobetti: la morte nel 1988 a soli 66 anni

Tata Giacobetti è morto nel 1988, all’età di 66 anni, a causa di un infarto. “Era il più bello del quartetto Cetra. Mi manca tanto, avevamo organizzato una festa per i 25 anni di matrimonio ed è morto pochi mesi prima”, ha raccontato Valeria Fabrizi nel salotto di Serena Bortone. “Che darei per stare ancora tra le tue braccia …. 32 anni senza te . Ci manchi“, ha scritto Giorgia Giacobetti lo scorso anno nel giorno della morte del padre Tata. In una puntata di Ballando con le stelle, Valeria Fabrizi ha così ricordato il marito: “Ho avuto due amori importanti, e il più grande è stato mio marito. Quando se n’è andato, quando è morto, ho sentito il vuoto, non subito. Il vuoto rimane dopo, nel tempo, devi consumare questo dolore un pizzico alla volta”. L’altro amore è stato Walter Chiari, suo amico di infanzia, che lei e il marito hanno accolto per qualche anno nella mansarda di casa loro.

LEGGI ANCHE:

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Ballando con le stelle/ I giudici la favoriscono troppo?VALERIA FABRIZI E GIORDANO FILIPPO, BALLANDO CON LE STELLE/ "Ho i miei filarini..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA