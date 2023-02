Tata Giacobetti: la confessione di Valeria Fabrizi/ “Prima di chiedermi in sposa…”

Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi: quasi venticinque anni l’uno al fianco dell’altra, la scomparsa del piccolo Alberto e l’amore per Giorgia

La vita privata e sentimentale di Valeria Fabrizi è stata segnata dalla storia d’amore con Tata Giacobetti, l’amato marito morto nel 1988 a causa di un infarto. Insieme a Tata, l’attrice di Che Dio ci Aiuti ha avuto due figli. Il primo, Alberto, è venuto a mancare tre mesi dopo la nascita a causa di un arresto cardiaco. Dopo il grandissimo dolore, la coppia ebbe un’altra figlia, Giorgia Giacobetti. “Era un maschietto. Il bambino è nato, è vissuto tre mesi, è stato un grande dolore”, ha ricordato in diverse interviste Valeria Fabrizi. “Oggi ho Giorgia, certo sono appagata, sono orgogliosa di lei. Sai perché Dio ti dà una figlia femmina? Perché tu abbia un’amica sincera. È una cosa bellissima”, le splendide parole dell’attrice dedicata alla figlia.

Per quanto riguarda il rapporto con Tata Giacobetti, non c’è mai stata nessuna lite, anche se del cantante del Quartetto Cetra la Fabrizi era gelosa. “Mi manca tanto. Avevamo organizzato una festa per i 25 anni di matrimonio ed è morto pochi mesi prima”, l’emozionante confessione dell’attrice in un passaggio di qualche tempo fa nel programma “Io e te” di Pierluigi Diaco.

Proprio in quella circostanza, Valeria Fabrizi aveva spiegato i motivi che la spinsero a chiudersi definitivamente ad eventuali nuove persone e storie d’amore. Dopo la scomparsa di Tata Giacobetti, infatti, nessun uomo è entrato nella sua vita. “Non ne sentivo la necessità, poi c’era sempre il paragone con lui”, ha spiegato senza rimpianti la Fabrizi. La relazione tra Valeria e Tata, come dicevamo, è stata molto intensa e appassionata. Infatti è durata ben ventidue anni. “Prima di chiedermi in sposa mi cantò My Funny Valentine. Dopo averla cantata per me, in mezzo al pubblico, mi disse se poteva essere il mio fidanzato; mi disse che per me ci sarebbe sempre stato”, il tenero aneddoto rispolverato Valeria Fabrizi durante una puntata di Ballando con le Stelle, a proposito dei suoi ricordi indelebili della sua storia con Tata.

