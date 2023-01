Tatjana Patitz, chi è la supermodella morta a 56 anni/ Aveva un tumore al seno

Tatjana Patitz, morta la supermodella tedesca

Tatjana Patitz, una delle supermodelle più famose degli anni Novanta, è morta. Aveva 56 anni. Aveva un tumore al seno, come ha confermato la sua agente Corinne Nicolas alla rivista PEOPLE. Nata ad Amburgo nel 1966 da madre estone e padre tedesco, si è trasferita con la famiglia a Skanör, un’idilliaca cittadina di mare nel sud della Svezia quando era molto giovane. Ha cominciato a lavorare nella moda a 17 anni e nel 1985 è apparsa per la prima volta sulla copertina dell’edizione britannica di Vogue. Patitz è diventata famosa grazie alla lunga collaborazione con Peter Lindbergh, uno dei più celebri fotografi di moda, conosciuto per le sue foto al naturale, morto nel 2019. Il fotografo tedesco scattò la celebre “White Shirts: Six Supermodels, Malibu” nel 1988 e la copertina delle supermodelle di Vogue (versione britannica) del gennaio 1990 con Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz e Christy Turlington (le prime “supermodelle”).

Tatjana Patitz: le ultime apparizioni. Il ricordo delle colleghe

Tatjana Patitz, estremamente riservata, viveva in un ranch in California nella Santa Ynez Valley dove Peter Lindbergh, il suo mentore, l’aveva fotografata con il figlio Jonah Johnson. È con il figlio la sua ultima immagine pubblica scattata da Tina Barney alla fine del 2019. “Buon compleanno mio bellissimo ragazzo. Oggi compi 18 anni! Ti auguro il meglio. Sono così orgogliosa di te e di chi sei diventato. Sei un giovane gentile e amorevole, un essere umano meraviglioso e ti amo sempre e per sempre”, ha scritto la modella su Instagram in occasione del 18esimo compleanno del figlio nel 2021. “È sempre stata il simbolo europeo di cosa è chic. Un mix tra Romy Schneider e Monica Vitti”, ha detto Anna Wintour, direttrice di Vogue. La modella Christy Turlington ha ricordato Tatjana Patitz con un lungo post su Instagram: “Tatjana è sempre stata una visione. Affascinante, sofisticata e calorosa. Avrei potuto guardarla fumare sigarette e parlare in una qualsiasi delle tante lingue che parlava correntemente tutto il giorno… Tatjana mi ha accolto, sotto la sua ala. Sei indimenticabile e sei per sempre nel mio cuore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christy Turlington (@cturlington)

