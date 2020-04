Tatuaggio di Giuseppe Conte sul braccio di una fan/ Polemiche dal web ma…

Il premier Giuseppe Conte continua a ricevere consensi anche attraverso iniziative davvero particolari. Una tiktoker ha infatti pubblicato un video sulla popolare piattaforma con il volto del premier tatuato sul suo braccio. Il tutto accompagnato dalla scritta “andrà tutto bene”, frase simbolo di questo periodo. La protagonista di questa bizzarra iniziativa è Bianca Vitale che si definisce una “tatuatrice in quarantena”. Quando non è impegnata a pubblicare video sulla piattaforma di lip-sync, lavora infatti in un centro di tatuaggi a Caserta. La ragazza, attraverso Instagram, ha commentato la sua iniziativa: “Mi stanno arrivando un sacco di messaggi tipo ‘Ma sei pazza?’. Ragazzi, amore è follia. Se non fai follie per amore, non ami davvero. Sono io scema o chi ostacola l’amore?”. Parole arrivate dopo che il video aveva superato le 800mila visualizzazioni.

Tatuaggio di Giuseppe Conte, tutta una montatura? Il web si scatena

Sul tatuaggio del volto Giuseppe Conte arrivano però i dubbi di parecchi utenti secondo cui la ragazza si sarebbe affidata a una tecnica di disegno temporanea, come l’hennè, solo per prendere in giro i suoi genitori e smovere un po’ ilo web. La prova arriverebbe dal fatto che lei stessa lo definisce un #faketattoo. Nel video aveva infatti detto: “Mamma questo diventa virale, ora divento famosa”. Ricordiamo che TikTok è una piattaforma social network di proprietà cinese, lanciato per la prima volta nel 2016, inizialmente con il nome di musica.ly. È uno dei pochi social network cinesi cresciuto velocemente anche in Europa grazie soprattutto alla generazione dei Millenials e quella Z. La piattaforma permette agli utenti di creare dei video di pochi secondi, dai 15 ai 60, nei quali possono esibirsi attraverso balletti, imitazioni o sketches per intrattenere i propri followers.



