Taylor Lautner e la fidanzata Taylor Dome/ Lei “non sarei dove sono oggi senza di te”

Pubblicità

Abbiamo conosciuto Taylor Lautner a Twilight nei panni di Jacob Black, il migliore amico di Bella dalla lunga chioma castana. Oggi, il ragazzo della riserva, che nella saga si è fatto notare soprattutto per la sua gelosia nei confronti della bella protagonista, è un attore amatissimo e affermato che negli ultimi tempi è balzato all’onore delle cronache rosa per aver annunciato la sua nuova storia d’amore. Lei si chiama Taylor Renee Dome, dallo scorso febbraio esercita ufficialmente la professione di infermiera ed è comparsa per la prima volta sul suo profilo nel 2018. In quell’occasione, i due fidanzatini hanno annunciato di fare ufficialmente coppia fissa, lasciandosi immortalare, in uno scatto, vestiti come i membri della Tune Squad di Space Jam. Nell’immagine, che nel 2018 ha fatto il giro del mondo mandando in frantumi il cuore di milioni di fan, lui la stringe teneramente a sé mentre le bacia una guancia.

Pubblicità

TAYLOR LAUTNER E LA FIDANZATA TAYLOR DOME: COME SI SONO CONOSCIUTI

Secondo E!Online, Taylor Lautner potrebbe aver conosciuto la sua fidanzata Tay al Stagecoach Country Music Festival, dove entrambi hanno partecipato nell’aprile del 2018. I più attenti hanno notato che poche settimane dopo, esattamente l’8 giugno, lei ha pubblicato sui social un’immagine nella quale indossava una t-shirt con su scritto “Darling” e nella quale compariva il tag a Taylor Launter. Nei mesi successivi, a unirli potrebbe essere stata l’operazione subita da Makena, la sorella dell’attore. Tay, secondo quanto si apprende su E!Online, è una grande amica di Makena e in occasione del suo intervento avrebbe condiviso, assieme al divo di Twilight, immagini a suo sostegno: “La tua forza e la tua costante fiducia nel Signore non hanno mai mancato di ispirare coloro che ti circondano – si legge a corredo dell’immagine di Tay – Lode a un Dio sovrano e che vada tutto bene!”.

Pubblicità

TAYLOR DOME RINGRAZIA TAYLOR LAUTNER DOPO LA LAUREA

Qualche mese fa, Taylor Dome, fidanzata di Taylor Launter, si è laureata. Ad annunciarlo è stata proprio lei sui suoi profili social, dove ha parlato della “fine di un capitolo della mia vita che è stato il più impegnativo eppure così gratificante”. Per ricordare il risultato raggiunto, Tay ha scelto di condividere l’immagine dell’abbraccio del suo amato, al quale ha voluto dedicare un tenero messaggio colmo di gratitudine: “Da dove cominciare – si legge su Instagram – Grazie per avermi incoraggiato quando avevo voglia di smettere. Grazie per tutti i pasti che mi hai preparato quando ero troppo occupato a studiare. Grazie per avermi interrogato e cercato di pronunciare termini e abbreviazioni mediche. Grazie per i tuoi abbracci calmanti quando avrei avuto un attacco d’ansia. Grazie per avermi supportato all’infinito. Intendi il mondo per me e non sarei dove sono oggi senza di te”.

TAYLOR DOME E TAYLOR LAUTNER, LA FOTO:





© RIPRODUZIONE RISERVATA