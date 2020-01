TAYLOR MEGA AVVISTATA CON TONY EFFE/ Ritorno di fiamma tra i due? Ma lui è fidanzato

Taylor Mega e Tony Effe di nuovo insieme? Non si può dire se i due siano di nuovo fidanzati, ma forse si può azzardare che l’influencer e il trapper abbiano trascorso qualche momento insieme nelle ultime ore. Come riportato in esclusiva dal portale di Giuseppe Porro, Taylor Mega e Tony Effe sarebbero stati avvistati ieri sera dopo l’after party del brand DSQUARED tenutosi a Milano. Il blog di gossip ha infatti pubblicato una foto di spalle dei due, uno accanto all’altro, mentre sembrano parlare in maniera molto fitta. Ma cosa fa dire con certezza che si tratti di Taylor Mega e Tony Effe? Avere la conferma al 100% che si tratti dei due “indiziati” non si può in mancanza di una foto che li ritragga nitidamente in viso, eppure qualche elemento per intuire che sia la coppia delle due “T” esiste…

TAYLOR MEGA AVVISTATA CON TONY EFFE

A “tradire” la propria presenza sono stati di fatto proprio Taylor Mega e Tony Effe. Nelle ore precedenti all’avvistamento del blog di Giuseppe Porro, infatti, la “mania” di utilizzare i social da parte dell’influencer e del trapper li ha portati a pubblicare nelle loro Instagram Stories il loro outfit. Colori sgargianti come sempre da parte i due, impossibile dunque passare inosservati. Sebbene di spalle, sembra di poter intravedere proprio la maglia con fantasia maculata indossata da parte di Tony Effe, così come il tubino di Taylor Mega. Arriveranno conferme dai due o pioveranno smentite? E soprattutto cosa ne penserà di questa segnalazione la top model Vittoria Ceretti cui oggi Tony Effe risulta ufficialmente legato? Stareo a vedere….

© RIPRODUZIONE RISERVATA