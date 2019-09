Taylor Mega contro l’ex fidanzato milionario?/ “Poraccitudine” poi cancella tutto e..

“Si dicono milionari, ma poi ti lasci e non ti restituiscono nemmeno le tue cose, Poraccitudine has no limites”. È con questo breve ma chiaro messaggio che Taylor Mega mette in subbuglio il web. Il post risale ad alcune ore fa ed è stato postato dalla bella influencer tra le sue stories. In molti l’hanno subito intesa come una frecciatina al suo ex Hormoz, il 56enne milionario con cui è stata paparazzata questa estate in vacanza in Sardegna. Di fronte al gossip scaturito da queste parole, Taylor ha però deciso non solo di cancellare il messaggio, ma anche di fare un dovuto chiarimento. “Ho tolto la storia sul milionario perchè era stata fraintesa. – scrive la Mega, che poi aggiunge – Non parlavo di fatti che mi riguardavano. Peace and love!” chiude. Dunque non si è trattato di un attacco personale da parte della bella Taylor.

Taylor Mega: “Ecco cosa deve avere una donna per colpirmi”

Taylor Mega, nelle stesse ore, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan più curiosi. A chi le ha chiesto come deve essere la sua “donna ideale”, l’ex gieffina ha risposto: “Più alta di me, sicura, decisa. Non troppo dolce, non egocentrica e dovrebbe riempirmi di attenzioni… E deve saperci fare”. A chi, invece, le chiede “Come ci proveresti con un ragazzo appena visto?”, la bella Mega replica: “Sguardo intenso. E poi dipende dalla situazione… Ciao come va… Quanti anni hai… Che fai dopo… Ed è già nudo. (Scherzo, più o meno)”. Idee sempre ben chiare per l’ex gieffina che non dimentica mai quel pizzico di provocazione che l’ha sempre caratterizzata.

